In occasione della fine dell’anno, che e’ risultato tra i piu’ disastrosi della storia dell’Italia dal dopoguerra, l’Associazione Talenti e Artisti molisani ha voluto ancora una volta coinvolgere i Maestri di Tango argentino Dario di Nunno e Zaira Raucci, in un video mozzafiato, che rappresenta il talento di due ballerini che nel corso degli anni hanno accresciuto notevolmente il loro talento con tanto sacrificio e lavoro.

Il Presidente dell’Associazione Talenti e Artisti Molisani, Michele Falcione, ha voluto fortemente che i due ballerini realizzassero il video, non solo per gli apassionati di questo particolare ballo, ma per tutti coloro che svolgono le loro attivita’ sportive del mondo della danza; una icona di speranza, rappresentano queste note e questi passi, per una ripartenza che, purtroppo, ancora stenta ad arrivare, a causa della nota emeregenza sanitaria.

La passione e l’intensità della performance, racchiudono tutto l’impegno che Zaira e Dario infondono in questa disciplina, dimostrando di meritare il largo consenso,che gia’ con la presentazione del primo video durante il primo lockdown, hanno riscosso. L’Associazione Talenti e Artisti Molisani e’ lieta di poter collaborare con due grandi talenti molisani, che sicuramente faranno ancora parlare di se’, fuori dai confini Regionali; l’Associazione coglie l’occasione per porgere a tutti i lettori del quotidiano del molise web, al suo Direttore e a tutti i collaboratori della redazione del giornale, i piu’ sinceri auguri di buon anno con l’auspicio di poter tornare a raccontare delle performance dei propri talenti continuando a fare beneficenza per i meno fortunati; un sentito ringraziamento a tutti gli artisti che quotidianamente continuano a raccontare, grazie alla cultura, le loro passioni con grande entusiasmo e grande speranza.