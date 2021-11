Il Campobasso cade a Messina dopo una prima frazione opaca e una ripresa d'orgoglio. Vota il miglior Lupo di giornata Pace

Opaco nel primo tempo, a tal punto da compromettere la partita. Il Campobasso cade al ‘Franco Scoglio’ di Messina sotto i colpi di Adorante e Goncalves, interpreti giallorossi di spicco nel 2-0 conclusivo. Troppo poco Lupo nella prima parte di gara, che a conti fatti costa cara nell’economia del match: circolazione carente, ripartenze molli, versione spenta, sulla quale si tuffa a piene mani un undici di Capuano tanto cinico quanto astuto nell’affondare i colpi al momento giusto. Tardiva, seppur rabbiosa e apprezzabile, la reazione del secondo tempo: tre, forse quattro occasioni da gol importanti non capitalizzate. Il segno di una giornata no sotto tutti i punti di vista, acuita dall’infortunio muscolare di Menna, per il quale c’è l’ombra dello stiramento. Sabato prossimo con il Catania servirà un Campobasso diverso per lanciare la riscossa.

L’undici iniziale. Cudini resta fedele al 4-3-3 con Pace e Fabriani ad agire sulle corsie esterne di difesa. Centrocampo tipo con Bontà-Candellori-Tenkorang e trio offensivo formato da Rossetti, Liguori e Vitali. I locali rispondono con un 3-5-2 che trova sfogo in Adorante e Vukusic, supportati dal piede sapiente di Damian.

Buon avvio, poi il crollo. Il Campobasso sembra essere in giornata con un approccio a viso aperto e tanto possesso palla nella trequarti avversaria. Non ci sono grossi squilli ma è interessante l’azione del tredicesimo: Vitali sventaglia, Pace va al traversone teso per Tenkorang, che si inserisce bene ma non riesce a controllare a due passi da Lewandowski. Risposta Messina quattro minuti dopo dal versante destro: Morelli pennella, Adorante non arriva di un soffio di testa all’appuntamento con il gol. Tegola per Cudini al 28′, che perde una colonna della difesa: Menna, fino a quel momento autore di una buona prova, si accascia nel cerchio del centrocampo, accusando un problema muscolare, complice un terreno di gioco in condizioni difficili. Forse uno stiramento per l’ex Avezzano, rilevato da Magri. Un segnale negativo, preludio ad un pomeriggio di fitta nebbia improvvisa. Al 35′ il subentrato Balde pesca Adorante, conclusione che non sembra irresistibile ma Raccichini si lascia sorprendere per l’1-0 di marca giallorossa. Al Lupo manca la scossa, i rifornimenti offensivi scarseggiano e Rossetti, perno d’attacco, viene soffocato dall’ottima pressione di Celic, vittorioso nei duelli. Ne approfittano – cinici – i locali, per portarsi sul 2-0 allo scoccare del 45′: Morelli, sempre sulla corsia di sinistra dei rossoblù, oggi in difficoltà, lascia partire l’ennesimo traversone, questa volta raccolto da Goncalves, che di destro ha gioco facile nel trafiggere ancora Raccichini. Si va a riposo al “Franco Scoglio” con due colpi da ko ravvicinati.

La sfuriata non riapre il match. L’avvio di ripresa non sembra avvicinare il Campobasso alla sospirata scossa. C’è anzi lavoro per Raccichini su due traversoni minacciosi di Morelli e Goncalves, segni evidenti di un Messina più in palla. Scocca dunque l’ora dei cambi, inevitabili: dentro Parigi e Giunta, fuori Tenkorang e Candellori, con attacco rinforzato. E i primi timidi segnali si vedono al quarto d’ora: cross di Giunta, Parigi a botta sicura viene stoppato da un difensore, raccoglie lo stesso Giunta che ci mette solo la potenza. Ora il forcing è più convinto: al 22′ altra sventagliata di Pace, Rossetti tutto solo mette alto da una manciata di metri. Il Messina si affida solo alle ripartenze, la reazione (forse tardiva) permette ai rossoblù di essere pericolosi ancora con Fabriani, che pesca Emmausso appena entrato: piattone preciso ma poco potente, para a terra Lewandowski. Quest’ultimo è provvidenziale all’86’ sulla conclusione di Giunta, ben pescato da Vanzan. L’ultima opportunità ancora con Emmausso, che si accentra al 94′, conclusione deviata che sfiora il palo. Lampi di orgoglio che non bastano a riaprire la partita: il Campobasso paga a caro prezzo una seconda parte di primo tempo troppo remissiva, sfruttata al massimo dalla formazione di Capuano, ora a -3 dai Lupi in classifica. le.lo.

MESSINA (3-5-2): Lewandowski; Fazzi, Carillo, Goncalves (66’Sarzi Puttini); Morelli, Simonetti, Damian, Celic, Fofana (75’Konate); Adorante (75’Catania), Vukusic (35′ Balde) 66’Busatto). A disposizione: Fusco, Rondinella, Fantoni, Mikulic, Russo, Marginean, Distefano. Allenatore: Ezio Capuano

CAMPOBASSO (4-3-3): Raccichini; Fabriani, Menna (31′ Magri), Dalmazzi, Pace (80’Vanzan); Candellori (57’Parigi), Bontà, Tenkorang (57’Giunta); Vitali (80’Emmausso), Rossetti, Liguori. A disposizione: Zamarion, Coco, Sbardella, Martino, Nacci, Persia, De Biase. Allenatore: Mirko Cudini

Arbitro: Pascarella di Nocera Inferiore

MARCATORI: 35′ Adorante, 45′ Goncalves

RISULTATI 12^GIORNATA. Bari-Catanzaro 2-1; Latina-Fidelis Andria 1-0; Monopoli-Monterosi 2-0; Paganese-Virtus Francavilla 2-1; Az Picerno-Foggia 1-1; Taranto-Potenza 2-1; Turris-Juve Stabia 2-1; Messina-Campobasso 2-0; Palermo-Avellino 1-1; Catania-Vibonese Rinv.

LA NUOVA CLASSIFICA. Bari 27, Monopoli 22, Catanzaro, Taranto, Palermo 20, Turris 19, Foggia 18, Avellino, Paganese, Francavilla 17, Picerno 16, Campobasso, Catania* 15, Juve Stabia 14, Monterosi 13, Messina 12, Latina 11, Potenza 10, Fidelis Andria 9, Vibonese* 8