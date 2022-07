I Lupi si giocano le ultime carte per la serie C: depositato il ricorso al Tar del Lazio

“L’Ss Città di Campobasso comunica di aver depositato ricorso al Tar del Lazio avverso il mancato rilascio della Licenza Nazionale per la partecipazione al campionato di serie C”. E’ quanto comunicato dalla società in uno stringato post apparso sui profili social ufficiali del Campobasso Calcio.

All’indomani delle motivazioni che hanno portato il Coni a non far iscrivere i Lupi in Lega Pro, il Campobasso tenta la strada del ricorso alla giustizia ordinaria dopo che anche quella sportiva gli aveva dato torto.

Tutto considerato, ieri, 26 luglio – lette le motivazioni del Collegio di Garanzia del Coni – era fissato il termine ultimo per presentare ricorso al Tar del Lazio che si esprimerà il prossimo 2 agosto. Con due possibili orientamenti: sospendere la decisione dei precedenti gradi di giudizio in cui si è stabilita l’esclusione dei Lupi restituendo loro la Lega Pro conquistata sul campo o iscriverli in sovrannumero alla prossima serie D. In ultimo, ma non certo da ultimo per importanza, il possibile cambio al vertice societario con il ritorno del socio americano Matt Rizzetta che la piazza ha chiesto a gran voce.