I Lupi non perdono tempo, tesserati l’attaccante Musetti e il centrocampista Ranelli

CAMPOBASSO

Ancora acquisti in casa rossoblù. Dopo il rafforzamento in difesa con l’arrivo dell’ex Maceratese Marchetti, ecco altre due new entry alla corte di mister Bagatti. A renderlo noto è la stessa società che sta tentando il tutto per tutto pur di risollevare le sorti della squadrae cancellare l’ennesima débacle andata in scena domenica scorsa. Nel pomeriggio di oggi, martedì 20 novembre, ha tesserato il centrocampista Lorenzo Ranelli classe 1996 e l’attaccante Riccardo Musetti classe 1983.

Ranelli, lo scorso anno in forza a L’Aquila, ha giocato nelle giovanili del Pescara e del Frosinone, con la maglia dei laziali ha esordito anche in serie B nel 2015.

Mentre Musetti ha tanta esperienza tra i professionisti tale da vantare ben 351 presenze e 87 gol, realizzati principalmente nei campionati di Serie C, categoria nella quale l’attaccante ha vestito le maglie del Martina Franca, Imolese, Massese, Pro Sesto, Cremonese, Spezia, Sorrento, Carrarese, San Marino e Pro Piacenza. Nella stagione vissuta in serie D ha fatto le fortune del Parma, realizzando 7 reti utili alla vittoria del campionato della squadra emiliana. Per Musetti anche una stagione in Serie B, dove ha collezionato 32 presenze e 5 gol con la maglia del Treviso nella stagione 2008/2009. Per lui un contratto biennale con il Campobasso Calcio.

Chissà che mister Bagatti non sia già pronto a schierare le sue due nuove pedine in vista del match di domenica 25 novembre, forse il più temuto di tutto il campionato, contro il Cesena.