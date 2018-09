I Lupi crollano contro il Forlì: tifosi inviperiti a fine partita (FOTO E VIDEO)

REDAZIONE

Il Campobasso crolla in casa al cospetto del Forlì e in casa Campobasso scatta la contestazione a fine partita. Troppo brutta la prestazione nello 0-3 confezionato dai romagnoli tra i due tempi: Ambrosini ha fatto il bello e il cattivo tempo, ma tutta la squadra avversaria ha messo alle corde i rossoblù. I tifosi hanno fischiato i Lupi che dopo il triplice fischio si sono recati sotto la curva ma sono stati respinti. Mandragora ha così commentato: «Chiedo scusa, ma scuse vere di fronte a una piazza che non merita certe sconfitte e prestazioni».

