I Lupi cercano il riscatto in Abruzzo. Juniores vincente sulla Vastese

Sette giorni dopo la tempesta che però non ha fatto “vittime”, il Campobasso torna a giocare in trasferta non prima di essersi mangiato le mani per non aver sfruttato per niente il doppio turno interno consecutivo. Ma questa ormai è acqua passata, quella presente si chiama San Nicolò Notaresco e ha le sembianze della rivelazione delle prime nove giornate del torneo: diciotto punti, diciotto reti fatte e tanta voglia di stupire ancora tutti.

I CAMBIAMENTI TANTO INVOCATI. Inutile nasconderlo, già nelle settimane precedenti si sperava in una “mutazione genetica”, anzi tattica, da parte dei Lupi. Il 4-3-3 troppe volte non aveva convinto, accusato addirittura di diverse sconfitte. E allora, giovedì il tecnico ha testato uno schema più lineare che si spera possa dare però maggiori frutti: 4-4-2 e rigore tattico per fare punti a partire da oggi. Per farlo, bisognerà sacrificare pure qualche titolare. La gara sarà diretta dal signor Julio Milan Silvera della sezione arbitrale di Valdarno, assistiti da Cordani di Piacenza e Panzardi di Bologna.

JUNIORES. La squadra di Giovanni Piccirilli ha battuto la Vastese con il risultato di 2-1 rilanciandosi così in classifica. A segno per i rossoblù a segno con Palange a fine primo tempo. Poi il pareggio di Ferrara su un errore difensivo dei lupetti e il definitivo sorpasso targato di nuovo Palange, bomber della formazione del capoluogo.