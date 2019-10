I luoghi di Celestino, un appassionante viaggio nel centro storico (FOTO E VIDEO)

Partita a Isernia la tre giorni dal tema “Il Ritorno del Papa Santo”. Oggi escursione alla scoperta della storia della città

ISERNIA. Chi lo ha detto che Isernia non ha avuto un castello? Qual è il vero nome della Fontana Fraterna, sono solo alcune delle domande a cui sono state delle risposte nel corso dell’iniziativa dal titolo “Alla scoperta dei luoghi di Celestino”. È iniziata oggi la tre giorni dal titolo “Il Ritorno del Papa Santo”, un evento organizzato dal Comune di Isernia, dalla Diocesi, dalla Pro Loco, dalla Provincia e dedicato al Santo Padre isernino Celestino V e alla visita alla sua città natale, nel 1294, non appena nominato alla guida della Chiesa. Il clou dell’evento ci sarà martedì, quando sarà messa in scena una rievocazione storica con oltre 150 figuranti. Oggi, invece, un altro interessante appuntamento. Due escursioni che hanno voluto ripercorrere il viaggio di Celestino verso Isernia: la prima di circa venti chilometri, partita da Acquaviva e con arrivo nel pomeriggio nel capoluogo pentro. La seconda, invece, nel centro storico della città. Ciceroni dell’iniziativa gli studenti dell’indirizzo “Turistico” dell’Itis-Mattei. Insieme a loro l’assessore comunale alla Cultura Eugenio Kniahynicki e lo storico isernino Fernando Cefalogli. Partiti dalla villa comunale si sono dapprima recati a Santo Spirito, per visitare i resti del piccolo eremo presente all’entrata d’Isernia. Subito dopo i tanti cittadini che hanno preso parte alla manifestazione culturale si sono spostati in piazza Celestino V, dove Cefalogli ha intrattenuto i presenti con un’appassionante storia della Fontana Fraterna. Il tour, poi, ha toccato altri suggestivi luoghi del centro storico, svelando aneddoti e curiosità e, al contempo, sfatando falsi miti che riguardano la città pentra.