I luoghi della cultura aprono di sera, iniziative sabato 5 novembre

Nell’ambito del piano di valorizzazione dei musei finanziato dal Mi.C., la Direzione Regionale Musei Molise ed il Parco Archeologico di Sepino organizzano per sabato 5 novembre aperture straordinarie serali, oltre il normale orario di apertura.

Sarà quindi possibile accedere gratuitamente in orario serale nei seguenti luoghi della cultura

Provincia di Campobasso

Museo di Palazzo Pistilli: 19-22

Museo Sannitico: 19-22

Museo della Città e del Territorio di Sepino: 18-21

Parco archeologico di Sepino – Area archeologica Altilia Saepinum: 18-21

Provincia di Isernia

Museo Archeologico di Santa Maria delle Monache: 19-22

Museo Nazionale di Castello Pandone: 19-22

Museo Archeologico di Venafro: 19-22

Si precisa che negli ordinari, ovvero prima delle 19 e, al Museo della Città e del Territorio di Sepino prima delle 18, l’ingresso sarà secondo la normale bigliettazione vigente.

Inoltre domenica 6 novembre, come tutte le prime domeniche del mese e nell’ambito dell’iniziativa “Domenica al museo” promossa dal Mi.C., l’entrata in tutti i luoghi della cultura statali in Molise sarà gratuita negli orari ordinari di apertura consultabili su: www.musei.molise.beniculturali.it

Si ricorda che le biglietterie dei musei e delle aree archeologiche chiudono trenta minuti prima dell’orario di chiusura.