I Luoghi del Cuore, Campitello di Sepino svetta nella classifica provvisoria

Ad oggi il luogo al primo posto della classifica provvisoria (classifica provvisoria completa su www.iluoghidelcuore.it) in Molise – regione che per la prima volta può vantare un sito con oltre 1.000 voti a questo punto del censimento – è l’Altopiano di Campitello di Sepino, incastonato a oltre 1.200 metri sul massiccio del Matese, zona montuosa di carattere calcareo tra Molise e Campania. È un’area ricca di faggete e fioriture stagionali, alcune protette come le orchidee selvatiche, e abitata tra gli altri da lupi, volpi, donnole, aquile reali e piccole salamandre. L’altopiano presenta fenomeni di carsismo, reso evidente da numerose doline, ed è ricco di acqua e di sorgenti. È da secoli un punto di passaggio tra le aree interne del Sannio e la costa tirrenica e adriatica, nonché uno storico percorso della transumanza del bestiame, dal 2019 Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità Unesco. Il comitato “Campitello Luogo del Cuore” partecipa al censimento per sensibilizzare cittadini e istituzioni sulla necessità di una fruizione rispettosa di questo territorio, splendido ma fragile, il cui ecosistema è minacciato dal turismo di massa, che negli ultimi anni ha comportato incuria, abbandono di rifiuti e degrado di alcune aree del sottobosco, percorso con mezzi impropri.

Il luogo rientra nella classifica speciale “Italia sopra i 600 metri”.