I luoghi comuni di chi non vive nella pancia dei giovani

di Sergio Genovese

C’è un sorprendente ritorno di fiamma di persone accreditate e non, che inneggiano alla purezza che intravedono oggi nei giovani. Domenico Iannacone, il noto giornalista molisano, qualche giorno fa dai salotti del Convitto Mario Pagano, ha valorizzato questo concetto ripreso e rinforzato da un dirigente scolastico della provincia di Isernia. Confesso che ho provato un po’ di invidia perché anche io avrei, dopo quarantasei anni di scuola, desiderato trovare il mio “el dorado” che negli anni ho smarrito ma che ho sempre rincorso. Avevo chiesto a Iannacone quali fossero le ragioni per avere tali certezze ma non ho avuto risposta e poco conta. Premetto che non voglio fare il catastrofico ma dico a chi, probabilmente vive attirato dalla luna, che purtroppo quello che ritorna a me è un quadro che non collima con le dichiarazioni ottimistiche di cui ho fatto menzione. La purezza di cui in questi giorni si parla è un sentimento che appartiene ad una minoranza di ragazzi. Non si possono considerare promettenti quegli adolescenti che trafficano con la droga che consumano ( le ultime statistiche sono drammatiche) o che aspettano il fine settimana per immergersi nell’alcol che è la colonna sonora della movida a cui pochi rinunciano. L’altro giorno qualcuno mi riferiva che sui social c’era un messaggio di un abitante del Centro Storico di Campobasso che diceva:”Se il mio cane fa i suoi bisogni sono tenuto a pulire se mio figlio si ubriaca e lascia il suo vomito, la sua urina e le sue bottiglie di vodka scolate, nessuno protesta”. Dov’è la purezza se abbiamo educato i ragazzi a farsi influenzare da circensi che vivono per conquistare follower? Da quale spiraglio possiamo ottenere ottimismo se le baby gang proliferano e si sfidano a coltellate? E quei bravi ragazzi che mettono le foto osé della propria ragazza sul web, da dove trasudano la propria spontaneità? In questi giorni abbiamo rivisto, provando orrore, le scene del nostro connazionale ucciso a calci in faccia da un ceceno in Spagna. Possibile che non hanno fatto ribrezzo quelle immagini di centinaia di giovani che in cerchio e senza intervenire assistevano inermi a quello spietato omicidio. Sono scene queste che si ripetono con intervalli settimanali ma ormai tutti noi le abbiamo talmente codificate che non ci fanno più spavento. Di chi sono figli questi giovani? Perché i loro genitori sono invisibili? Dove vivono questi protagonisti su Marte o nei nostri piccoli centri o nelle città della nostro vasto territorio? A coloro che invocano il futuro affidato alla linea verde suggerirei di farsi una passeggiata su Via Ferrari o in Piazza S. Leonardo di Campobasso la domenica mattina per proiettare lo stato del senso civico di quelli che diventeranno i capitreno della motrice che farà viaggiare l’Italia e il mondo non si sa in quale direzione e con che velocità. Questo quadro, per certi versi apocalittico, osservato distinguendo nitidamente il bene dal male, segna il fallimento anche di chi, come il sottoscritto, si è battuto invano per dare un mondo diverso ai giovani rispetto a quello in cui hanno cittadinanza. Ma allo stesso tempo è fondamentale essere consapevoli che certi messaggi dal segno più possono essere forvianti, cioè possono inibire quelle riflessioni che i ragazzi con l’aiuto di adulti meno distratti, con urgenza, devono cominciare a fare. La maggioranza di loro non sa distinguere cosa è lecito e cosa è illecito. Se non accade questo le serate con lo scintillio delle lame dei coltelli diventeranno sempre di più e coinvolgeranno anche quei ragazzi all’apparenza di “buona famiglia” che nel processo di omologazione che tanto viene praticato saranno risucchiati da una vita al massimo della pericolosità in tutti i sensi. Tutti gli adolescenti rincorrono la felicità perdendo il controllo di se stessi. Nella mia gioventù bastava stendersi su un prato a guardare le stelle. Quindi sarebbe opportuno usare meno retorica, meno luoghi comuni ed unirsi alla denuncia che se è forte diventa la prova di una vera attenzione e di un vero impegno sociale. Paolo Borsellino diceva:”Amo Palermo per questo non mi piace”. Qualche mese fa ci fu un omicidio per strada a Campobasso, gli amici delle vittime e del carnefice in coro, indignati, esclusero problemi di droga. Oggi abbiamo scoperto dalle indagini eseguite dagli inquirenti che su tutti i telefonini dei protagonisti c’erano tracce di cocaina.