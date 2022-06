I livelli di apprendimento degli studenti italiani

di Sergio Genovese

Si è scatenato un intenso dibattito sull’esito di alcuni risultati pubblicati dall’Invalsi sui livelli di apprendimento dei nostri studenti. In particolare si sono poste in evidenza le difficoltà soprattutto per i ragazzi delle Superiori, di comprendere la significatività di un testo. Sino all’anno scorso ho vissuto, per oltre sessant’anni, dentro le aule con le lavagne di ardesia, prima come studente, poi da docente, infine da dirigente. Lasciatemi dire che fino agli anni settanta la Scuola Italiana, soprattutto quella primaria, era il volano della conoscenza nel mondo. I riflessi della Montessori e di tanti altri pregevoli pedagogisti della nostra storia, avevano conquistato una stima tale da farci essere un modello per tante nazioni emancipate. Poi è cominciato il declino che ha assunto livelli preoccupanti nell’ultimo ventennio. Una Scuola che finisce su Whatsapp, inesorabilmente doveva perdere le preziosità di cui era in possesso, una Scuola che ha omologato i ruoli ( docenti, studenti, genitori) tutti sullo stesso piano, consequenzialmente doveva cedere spazi di dignità che si sono puntualmente riverberati sulle capacità di apprendimento. Una scuola che non fa più selezione, una scuola che promuove tutti , cavalli di razza e somari, una scuola che per valutare uno studente si deve affidare alle griglie per evitare qualsiasi azione legale, rimane una comunità che disperde le spinte e che svolge un’altra funzione. Tale, blasfema procedura, inserisce gli studenti su uno stesso piano in barba alle dinamiche empatiche/ emotive, sulla bocca di tutti ma non nel cervello di qualcuno. A tutto questo si aggiunga, almeno per quelle che sono le mie personalissime opinioni, che una parte di docenti, un po’ sfiduciati ma anche discretamente indolenti, ha pensato di far passare la nottata lasciando per strada passioni ed emotività che una volta erano le credenziali di chi si presentava al cospetto di giovani desiderosi di apprendere per capire di Dante ma anche per imparare la vita. Il sistema scolastico italiano appare ripetitivo nei suoi programmi che non sono contigui ma addirittura concorrenziali, è ancora impostato molto sulle conoscenze e poco sulle competenze utilizzando una didattica in dispnea, asfittica, bloccata su modalità che erano le stesse trent’anni fa. Nonostante la “favola” della famosa cassetta degli attrezzi che doveva essere riorganizzata appena un pezzo avesse mostrato la sua usura, i nostri studenti sono incollati a giornate scolastiche che alla fine sono, salvo eccezioni, sempre le stesse. Dove non si intercettano creatività e originalità, ma fondamentalmente percorsi strozzati che si sviluppano nel ciclo chiuso della spiegazione della lezione, della eventuale interrogazione e della valutazione facendo bene attenzione a far partire la scala dei valori da sei a dieci invece che da zero a dieci. Infine ci sarebbe da discutere sulla disomogeneità con cui vengono guidate le scuole essendo venuti a mancare i riferimenti piramidali. Il sistema dello spoil system ha privato il mondo scuola di quei dirigenti che selezionati da concorsi seri e complicati, sapevano orientare in periferia gli istituti che si sentivano più protetti e tutelati. Secondo la umile interpretazione di un vecchio “minatore” che nel sentire gracchiare il gesso sulle lavagne di ardesia disintegrava i suoi neuroni, ci vorrebbe poco per elevare i livelli di apprendimento dei nostri studenti. Basterebbe che qualcuno facesse un passo avanti (i docenti) e qualcuno un passo indietro ( studenti e genitori). Basterebbe togliere le tracce di Scuola da Whatsapp e rilanciare l’immagine dei banchi, delle cartine geografiche e delle lavagne interattive. Basterebbe che una parte dei docenti si riaffidasse alla missione e non ad un ruolo impiegatizio, per ridare orgoglio ad un mondo che ne ha perso tanto senza neanche accorgersene.