I Lions premiano gli alunni dell’Istituto Comprensivo Leopoldo Montini

UN POSTER PER LA PACE EDIZIONE 2019/2020

PAOLO GIORDANO

CAMPOBASSO. Il 22 dicembre, ultimo giorno di scuola prima delle Festività, le “fortunate” scolaresche rimaste in presenza hanno potuto godere del raro “privilegio” dello scambio de visu, pur se in mascherina, degli auguri per il Santo Natale.

L’occasione è stata ancor più significativa per gli alunni dell’Istituto Comprensivo Leopoldo Montini di Campobasso, che hanno ricevuto (nel pieno e rigoroso rispetto di ogni DPCM) un simbolico premio conferito dal direttivo dei Lions Club di Campobasso, per la loro partecipazione al concorso “Un Poster per la Pace”.

Da oltre tre decenni i Lions Clubs International promuovono questo speciale appuntamento che coinvolge scuole e organizzazioni giovanili. Gli artisti in erba, con le loro opere, nell’esprimere la propria interpretazione di un così alto valore morale, “ispirano il mondo tramite l’arte e la creatività”.

Il Presidente Lions Stefano Maggiani, il Vice Presidente Eugenio Astore, il Cerimoniere Raffaella Petti, i Consiglieri Alfredo Potito e Roberto Di Cesare, insieme alle Dirigenti Scolastiche Anna Gloria Carlini (reggente) ed Agata Antonelli (temporaneamente Dirigente Tecnico presso l’U.S.R. Molise), unitamente ad alcune docenti delle classi interessate, hanno incontrato gli alunni della V A e della IV A, nei cortili delle rispettive sedi scolastiche in via Giovannitti ed in via De Gasperi.

“La Pace, nelle sue diverse accezioni e sfaccettature, è una delle tematiche che accompagnano costantemente la crescita degli alunni dell’Istituto Comprensivo Leopoldo Montini, dalla scuola dell’Infanzia, passando per la Primaria, fino a concludere il ciclo nella Secondaria di primo grado.” L’adesione al progetto dei Lions, pertanto, è una pluriennale costante nelle attività didattiche della Secondaria di Primo Grado e, lo scorso anno scolastico, pur se fuori concorso, hanno partecipato anche due classi della Scuola Primaria.

L’elaborato della III A (attuale IV) contrappone immagini di “distruzione”, causate dall’incosciente umanità (l’attentato dell’11 settembre 2001, l’inquinamento atmosferico, la frenesia di vita e l’incomunicabilità) alla dimensione ideale, ancora incorrotta, propria dell’infanzia, dove gioia di vivere e capacità di stupirsi hanno un salutare contagioso effetto sugli animi, a volte inariditi, degli adulti. Un pentagramma con le note di “Imagine” (John Lennon) taglia in due la scena traghettando l’osservatore, grazie al linguaggio universale della musica con cui si supera ogni barriera, verso il mondo dei bambini, dove luci e colori annunciano un futuro di speranze.

La classe IV A (attuale V) ha, invece, raccolto in un unica opera varie rappresentazioni grafiche realizzate dagli alunni riunitisi in gruppi di lavoro. Idee semplici ma essenziali, che riescono “a toccare e far vibrare le corde del cuore”. I disegni sono stati montati su una base circolare dipinta con i colori dell’arcobaleno, simbolo di armonia e di pace, non solo per noi contemporanei ma, sin dalla notte dei tempi, per molte antiche civiltà. Otto spicchi dei colori dell’iride, con l’aggiunta del bianco (la Luce), ospitano dieci disegni, e sono inscritti in un cerchio delineato da fili di lana intrecciati, che li collega tra loro. La circonferenza, priva di angoli e spigoli, simboleggia l’armonia che, grazie all’assenza di opposizioni, è emblema di uguaglianza. Tale concetto è rafforzato dalla presenza del filo, segno della necessità di ogni individuo di interagire con l’altro, in un legame che garantisca unità, solidarietà, rapporti inclusivi, accoglienza, rispetto delle libertà… insomma… la Pace.

La classe quinta, ha voluto anche “festeggiare” la nascita del Redentore declamando “Per il Santo Natale” di Giacomo Leopardi, dimostrazione non solo di sentita devozione, ma anche di particolare attenzione per i grandi della nostra cultura. Ai versi del sommo poeta recanatese hanno fatto eco le rime della piccola Sofia, che ha recitato un suo componimento ispirato ai difficili giorni del lockdown natalizio.

All’augurio di speranza, contenuto nelle strofe della bimba, si è associata la dottoressa Antonelli evidenziando come, in questo particolare momento storico, Pace significhi anche saper sopportare, essere più tolleranti e meno aggressivi. La Dirigente non si è potuta esimere dal lodare gli alunni per i loro comportamenti sereni e responsabili. Prima di concludere la piacevole mattinata il presidente Maggiani ha ringraziato i fanciulli perché, attraverso la loro visione, hanno arricchito i presenti insegnando qualcosa in più sul concetto di Pace.

Il direttivo dei Lions, infine, ha donato agli scolari una mascherina su cui è riprodotta l’opera vincitrice, a livello distrettuale, dell’edizione 2019-2020 di “Un Poster della Pace”. Si tratta del disegno della “studentessa Montiniana” Nike Menniti, premiata il 28 settembre 2020 quale vincitrice nel distretto Lions 108/A (Romagna, Marche, Abruzzo e Molise). L’alto valore simbolico del dono, indispensabile strumento per la lotta al covid, oltre che nell’immagine su di esso raffigurata, è celato (fortuita coincidenza) anche nel nome dell’autrice stessa. Pur se depistati dal logo di una nota marca, dovremmo infatti sempre ricordare che Nike è, nel Mondo Classico, la personificazione della Vittoria, e non può quindi esserci miglior auspicio per l’umanità, se non quello della piena vittoria sul micidiale virus che la sta tragicamente angosciando.