I Lions molisani offrono doni all’orfanotrofio di Cercepiccola

L’Italia che non ti aspetti. Il Molise che ti meraviglia e ti affascina. Un paese interno, arroccato su un cocuzzolo, circondato da ripide colline, che in una giornata di splendido sole gode di stupendi paesaggi: Cercepiccola. Un paese di poco più di 600 abitanti che ha un orfanotrofio che ospita bambini in cerca di amore. Perché tanta meraviglia? Perché il mondo di oggi non lascia più molto spazio all’amore per il prossimo. E perché molti paesi hanno volontariamente rinunciato alla presenza delle suore, cancellando d’un tratto le tradizioni e la cultura cattolica in favore di un presunto modernismo. Invece qui, la piccola comunità dimostra che ancora esistono solidarietà e tanto umano altruismo secondo antiche consuetudini. E i Lions molisani hanno dimostrato sensibilità e perfetta sintonia con quei sentimenti. L’orfanotrofio di Cercepiccola è una limitata struttura: si chiama “Casa Santa Maria dell’Opera Mater Orphanorum”. È gestita con grazia e gentilezza dalle suore che non indossano tonache tradizionali, ma scuri abiti femminili. Accoglie 4 bambine, tra i 7 ed i 15 anni, rimaste sole ad affrontare la vita. Ma svolge anche il compito di scuola materna per i bambini del paese.

Per iniziativa di Ester Tanasso, Presidente della Zona Molise, del Distretto Lions 108/A, che insieme alla nostra Regione comprende anche Romagna, Marche e Abruzzo, e con la collaborazione dei presidenti di Club, sono stati consegnati alcuni doni di utilità personale, dolci e giocattoli all’orfanotrofio di Cercepiccola.

Suor Giulia, responsabile della struttura, ha accolto i visitatori in un bel salone molto colorato e addobbato per il Natale, dove è presente un’urna, incassata nel muro, in cui è conservata una piccola statua che rappresenta Maria, la madre di Gesù, appena dopo la nascita. Alla consegna dei doni erano presenti, insieme ad Ester Tanasso, anche i Presidenti dei Club Lions di Campobasso, Stefano Maggiani, di Termoli Host, Tommaso Freda, di Termoli Tifernus, Antonio Liberatore, di Larino, Umberto Massini, e di Isernia, Luciano Scarpitti. Non è potuta intervenire, con grande rammarico, la Presidente del Lions Club di Bojano, Gabriela Rostani, ma non ha fatto mancare il suo pensiero e la sua partecipazione. Erano presenti e molto coinvolte anche Mariangela Martella, responsabile di service di Zona, e Luisa Rotoletti, rappresentante di Zona della Fondazione internazionale Lions. «Mi ha lasciato una traccia molto profonda nei sentimenti l’incontro con Suor Giulia e la visita a quegli ambienti – ha dichiarato Ester Tanasso – anche se, per sicurezza, non abbiamo potuto salutare le bambine». Ed ha aggiunto: «è molto gratificante riuscire a realizzare delle iniziative in favore di bambine sfortunate ed è tanto più bello quando queste iniziative di solidarietà si realizzano insieme a tante altre persone, in rappresentanza di un intero movimento umanitario, che condividono le stesse emozioni».

Suor Giulia era commossa nel ricevere i doni ed ha benedetto i presenti e le loro famiglie. Le bambine a loro volta hanno fatto sapere che hanno gradito molto i regali, ma hanno deciso di non aprire i pacchetti ricevuti per lasciare quella soddisfazione al giorno di Natale. Forse un Natale più gioioso del solito.