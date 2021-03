I Lions di Isernia si candidano per la Conferenza Lions del Mediterraneo 2023/24

Per volontà espressa dei Soci, il Lions Club Isernia ha deciso di presentare la propria candidatura quale sede della Conferenza Lions del Mediterraneo per il 2023 o per il 2024. All’annuncio che si è aperta per tutti i Club italiani la possibilità di organizzare il grande evento internazionale, i soci di Isernia hanno manifestato un entusiasmo straordinario. A qualcuno potrebbe sembrare strano che una città situata a ridosso degli Appennini voglia porsi al centro del Mediterraneo per discutere i problemi che riguardano tutte le nazioni che si affacciano sul nostro bellissimo mare. Ma nessuno ha pensato che dai nostri monti più alti siamo in grado di osservare sia il Mar Tirreno che l’Adriatico; e che comunque tutta la nostra splendida penisola vive con il mare e respira la sua dolce brezza.

«Presentiamo la nostra candidatura – ha dichiarato il Presidente del Club, Luciano Scarpitti – sia perché riteniamo di possedere le capacità organizzative, sia perché la nostra città è dotata di strutture adeguate ad ospitare in modo efficiente e prestigioso gli ospiti che vorranno essere presenti alla importante manifestazione. Con la volontà di far bene – ha aggiunto il Presidente – sapremo coinvolgere sia tutte le Istituzioni, sia le associazioni che vorranno darci una mano, sia la cittadinanza per adempiere all’incarico, se ci verrà concesso, in modo corrispondente alle aspettative di tutti».

«In passato – hanno ricordato Valeria Buccomino e Stefano Gravante – abbiamo avuto la soddisfazione di organizzare un Congresso distrettuale che dai partecipanti venne giudicato tra i più riusciti di quegli anni». E Antonio Maria Triggiani e Davide Tagliaferri hanno incitato: «Vai avanti! Sarebbe molto impegnativo, ma bello».

L’obiettivo delle Conferenze del Mediterraneo è di offrire ai Lions dei Paesi della nostra area la possibilità di ritrovarsi per scambiare idee intorno a problematiche comuni, che siano esse culturali, sociali, umanitarie, economiche o ambientali. È sempre importante familiarizzare, rinforzare i legami di ami­cizia e solidarietà tra i Paesi affacciati sullo stesso mare e costruire nuove relazioni che diventino la base di una vera “Comunità”. L’anno scorso la città di Genova, che per molti secoli ha avuto un ruolo centrale di amicizia e commerci nel Mediterraneo, si preparava, dal 26 al 29 marzo, ad accogliere i nostri amici Lions, in occasione della 23“ Conferenza del Mediterraneo 2020. Era tutto pronto, quando l’improvvisa emergenza sanitaria ne ha impedito lo svolgimento.

Il tema scelto dagli organizzatori per l’occasione era: “Un futuro sostenibile per il Mediterraneo”. L’occasione ci avrebbe permesso di capire meglio il lionismo degli altri Paesi e, soprattutto, la realtà che si trovano ad affrontare. Ciò che accomuna, ciò che lega, i soci Lions provenienti da tanti Paesi diversi, è il codice etico. Questo rappresenta l’elemento qualificante, per il suo valore universale, che apre alla fratellanza e all’altruismo, senza altri scopi, tutti coloro che ne condividono i principi.

Il simbolo della nostra Conferenza, se ce ne verrà assegnata l’organizzazione, sarà la Fontana fraterna. Questa rappresenterà la volontà e la necessità di soddisfare la “sete” di amicizia, di conoscenza e di esperienze che deve animare, e anima da oltre 100 anni, tutti coloro che condividono i valori dei Lions.

«Sarà molto difficile – ha commentato Luciano Scarpitti – battere la concorrenza di importanti città che hanno presentato la loro candidatura insieme a Isernia, ma la nostra presenza servirà anche a dimostrare che nel Molise esistono energie e iniziative capaci di confrontarsi senza timore con le migliori realtà d’Italia».