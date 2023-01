“I LeoniLogici” della Montini primi alle finali nazionali dei Giochi Matematici

Grande soddisfazione per la Dirigente Scolastica Agata Antonelli per i risultati conseguiti ai Giochi matematici del Kangourou, organizzati dall’Università Bocconi di Milano, dagli alunni della Giovanni Paolo II.

Risultati brillantissimi per i giovani alunni “I LeoniLogici” della classe 5 A della scuola primaria Giovanni Paolo II dell’ I.C. Montini di Campobasso che si confermano per il 2° anno consecutivo al primo posto nelle competizioni interscolastiche. Questa volta siamo alla fase regionale dei “Giochi della matematica kangourou a squadre categoria Ecolier 2023” organizzati dal Dipartimento di matematica dell’Università di Milano in collaborazione con l’Università Bocconi che si sono disputati il 17 gennaio presso il Liceo scientifico Romita del capoluogo.

Al campionato di altissima eccellenza, a cui aderiscono le scuole dell’intero territorio regionale, I LeoniLogici si sono cimentati uniti e compatti, per 90 minuti, con forte spirito di squadra, nella risoluzione di quesiti logici dove quello che conta sono intuizione e creatività, unite anche naturalmente a competenza tecnica.

“Se la matematica è un gioco allora diventa più divertente l’apprendimento, e se il gioco coinvolge un gruppo di bambini che imparano insieme, scambiando idee ed esperienze, diventa più facile anche insegnarla” dichiara l’insegnante Laura Varriano. La kermesse altamente elettrizzante, si è espletata a colpi di risposte esatte o sbagliate e ha visto salire o scendere costantemente dal podio le varie squadre, si è conclusa con l’acclamazione dei “ I Leoni Logici” facendo staccare a loro per la seconda volta consecutiva, il biglietto per la qualificazione alle finali nazionali di Cervia.

Sarà una trasferta ad altissimo contenuto di adrenalina, il tifo, infatti, sarà tutto per questi piccoli matematici del futuro.