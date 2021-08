I Giovani per Agnone Democratica raccolgono firme per il referendum sull’eutanasia legale

I Giovani per Agnone Democratica, con la collaborazione di volontari e attivisti, organizzeranno delle giornate dedicate alla raccolta firme per il referendum sull’eutanasia legale promosso dall’Associazione “Luca Coscioni”. Il banchetto per le firme sarà aperto a tutti i cittadini maggiorenni, presso via Matteotti 19 ad Agnone, a partire dalle date di domenica 8 agosto dalle 18:00 e di sabato 14 agosto dalle ore 17:30. L’obiettivo della raccolta firme è di rendere gli individui liberi di scegliere, fino alla fine. Anche nelle situazioni più difficili e drammatiche. Nell’ottica di sensibilizzare la cittadinanza sull’importante tema dell’eutanasia legale, i giovani attivisti trasmetteranno sulla Pagina Facebook “Giovani per Agnone Democratica” una diretta con Marco Cappato, esponente dell’Associazione “Luca Coscioni”, per un approfondimento sentito e partecipato. Il live streaming, in collaborazione con Zona Rossa WebTv, è fissato alle ore 17:00 dell’8 agosto prossimo.