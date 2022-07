I giovani di Sepino alzano la voce, «non vogliamo scappare, ma dateci modo di restare e divertirci qui»

Sepino, estate 2022

Due anni di vita ci sono stati portati via dal covid, i prossimi da chi non ci permette di viverli così come un giovane vorrebbe.

Troppo spesso sentiamo parlare di “fuga dei cervelli” e troppo spesso vengono attribuite a noi giovani colpe secondo cui non apprezziamo il nostro territorio e tendiamo a fuggire verso altri posti. Eppure, se ci ragionassimo sopra, i giovani sepinesi sono i primi a provare a valorizzare il territorio, ad esempio con il campeggio presso Campitello di Sepino, le visite alle cascate che meriterebbero tanta valorizzazione e i primi a partecipare a manifestazioni come la caccia al tesoro che permette di riscoprire posti che altresì non consocerebbero.

Queste, a quanto pare sono le uniche forme di divertimento possibili sul territorio di Sepino . Perché questo? È la domanda che ci poniamo anche noi. Non è possibile, infatti, organizzare una serata con un dj set, se non entro la mezzanotte.

“si vonn l’urganetta è bon”.

Non disponiamo di un luogo dove poterci riunire, cantare e suonare insieme e se ci tratteniamo in piazza fino a tardi facendolo, la pena è un richiamo in caserma.

Le stesse feste patronali, che dovrebbero coinvolgere la popolazione cittadina al 100%, ai giovani non lasciano spazio, e quando la nostra voglia di darci da fare per organizzare eventi, così da rimanere nel nostro paese, tutti i nostri sogni vengono infranti. Questo solo a Sepino!

La nostra piazza è un perfetto teatro che permetterebbe non solo a noi giovani sepinesi di incontrarci e trascorrere momenti di sano divertimento, ma vedrebbe anche la partecipazione di tutti i paesi limitrofi. Tale possibilità è però negata a causa degli orari. A Sepino non si può suonare più tardi della mezzanotte. Ma questo solo a Sepino, altrove invece problemi di questo tipo non ci sono!

Nel capoluogo di regione, dove la mole di giovani è certamente più cospicua, tale limite, che include anche la somministrazione di alcolici, è stabilito da un’ordinanza comunale alle ore 3:00. È dunque la nostra richiesta di trattenerci in piazza con della musica fino a più tardi così trascendente? Non chiediamo di trascorrere ogni serata estiva in piazza con un dj fino alle 6 del mattino, vorremmo però una volta ogni due, tre settimane, a seconda dell’organizzazione, la possibilità di una serata con dj fino ad un orario a cui i giovani sono più abituati.

Non vogliamo scappare dal nostro paese, tutt’altro, ma non costringeteci a farlo , e soprattutto permetteteci di non definirlo più come “Sepino, il paese che non dà spazio ai giovani”.

Per i giovani di Sepino, perché i giovani ci sono, e i giovani vogliono farsi sentire!

I Giovani di Sepino