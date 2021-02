I giovani dentro la crisi pandemica

GIUSEPPE CAROZZA

Se pensavamo che il nuovo anno, iniziato ormai da un mese, e l’arrivo dei vaccini avrebbero risolto tutto, evidentemente ci siamo un po’ tutti illusi. Gennaio 2021, a ben riflettere, sembra piuttosto una sorta di tredicesimo mese, aggiunto in coda al 2020. Nonostante alcuni minimi dati incoraggianti degli ultimi giorni circa il numero in discesa dei contagi, siamo ancora in piena emergenza, con la diffusione dell’epidemia che fa comunque fatica a rallentare; con il cromatismo ballerino delle Regioni che resta impetuoso (e senza i freni posti sarebbe ancor più devastante); con le scuole che non sanno quando potranno ritornare con studenti nel vero senso della parola perché il Ministero dice una cosa, le Regioni un’altra e – sempre più frequentemente – i giudici un’altra ancora; con cittadini, famiglie e aziende che, pure all’interno dei nostri confini molisani, sentono ticchettare il timer della bomba socio-economica di primavera e vivono in un quadro di forte incertezza che, ora, la fragile stabilità politica nazionale aggrava. L’emergenza, insomma, diventa sempre più pesante da gestire e le sue conseguenze appaiono molto serie nel medio e nel lungo termine. E bisogna avere la lucidità e l’onestà intellettuale di riconoscere che a pagarne il prezzo maggiore, oltre la stretta dimensione sanitaria, sono i nostri giovani, messi ai margini dei percorsi di formazione e lavoro e, come se ciò non bastasse, colpiti nella dimensione del benessere psicologico e sociale. Le ricerche internazionali, documentate nel Rapporto steso dal gruppo di esperti su “Demografia e Covid” istituito presso il Dipartimento per le politiche della famiglia, mostrano, in vari Paesi in cui i dati sono disponibili, come circa un giovane su tre durante il primo lockdown abbia riportato condizioni moderate o severe di stress e ansia, umore negativo, fino a stati di depressione, senso di abbandono e i disturbi psicosomatici. Varie analisi registrano, inoltre, un incremento dei comportamenti aggressivi, oppositivi e trasgressivi.

I fattori alla base della crescita del disagio, come si può facilmente comprendere, sono molteplici. A livello individuale pesano le restrizioni sulla possibilità di interagire fisicamente con i coetanei, all’interno e fuori dalla scuola, di svolgere attività fisica, di fruizione di spazi di libertà, di esperienze in cui ci si misura con il mondo esterno. C’è poi il clima familiare, diventato in molti casi più teso da marzo 2020 in poi (la cronaca nera dei nostri media ce lo testimonia giorno dopo giorno…). I genitori stessi di molti nostri adolescenti vivono situazioni di forti difficoltà per i contraccolpi sul lavoro, sul reddito, sull’organizzazione familiare in condizione di convivenza forzata e impegni sovrapposti in abitazioni non sempre adeguate. Molte ricerche documentano un aumento di stanchezza, di insoddisfazione e stress, di dissidi nelle relazioni sia orizzontali sia verticali all’interno del nucleo familiare. E infine – lo si accennava già in precedenza – c’è la situazione sociale, economica e politica del Paese, in continua tensione. A cui si aggiunge spesso anche confusione, con messaggi a volte non ben veicolati, opinioni contraddittorie tra esperti espresse in modo sin troppo vivace, personaggi noti che ostentano atteggiamenti e comportamenti di minimizzazione e, persino, negazione del rischio di contagio.

La notizia più incoraggiante, all’interno di questo quadro per lo più desolante, è il fatto che la grande maggioranza di giovani durante le varie fasi delle restrizioni ha seguito le regole e agito in modo responsabile. Al riguardo, un plauso va fatto anche ai nostri ragazzi molisani che, tutto sommato e fatte salve le solite deprecabili eccezioni, hanno dato per lo più testimonianza di responsabilità all’interno di un contesto tutt’altro che agevole da gestire. A riprova di tale dato di fatto, secondo i dati dell’Osservatorio Giovani dell’Istituto Toniolo facente capo all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano oltre il 90% afferma di concordare con le norme restrittive di contenimento della diffusione del virus e si dichiara generalmente attento al distanziamento, al lavaggio continuo delle mani e all’uso della mascherina. Ma questo non significa che vada tutto bene nel mondo dei nostri adolescenti e, più in generale, dei nostri giovani. Ed è forse inevitabile il forte rilievo mediatico dato a risse e ad atti gratuiti di violenza e autolesionismo. Certo: nella narrativa prevalente i ragazzi fanno notizia solo quando creano caos, disturbano o esprimono un protagonismo negativo e vanno bene solo quando rimangono fermi, in silenzio e si conformano magari alle aspettative del mondo degli adulti. Ma oltre a chiedergli questo che altro abbiamo fatto per loro e con loro? Ben poco. Sotto la punta dell’iceberg delle risse e dei comportamenti devianti (anche di quelli che avvengono nelle nostre solo in apparenza tranquille città di provincia), c’è un disagio crescente, misto a insofferenza e incertezza rispetto al futuro. E il maggior rischio nella rotta del nostro Paese fuori dalla crisi sanitaria è la sottovalutazione dell’espansione di questa parte sommersa della realtà. Forse perché preferiamo non vedere. È disarmante constatare che non abbiamo un sistema che ci consenta di monitorare chi rischia di perdersi, di sapere tempestivamente quanto sta aumentando la dispersione scolastica, di valutare in itinere le diverse ricadute sull’apprendimento, di verificare cosa sta accadendo a chi è nella condizione di Neet (i giovani che non studiano e non lavorano). Ed è proprio l’approccio che non funziona, conseguenza di un modello culturale che non si è rimesso in discussione. Occorre allora far fronte il prima possibile a questa ulteriore emergenza, se davvero vogliamo che essi siano non un iceberg scomodo da evitare, ma il motore che dà forza e direzione verso una nuova rotta sia al Paese nel suo insieme sia, in modo particolare, al nostro territorio regionale.