I Giovani Democratici del Molise lanciano “La Festa delle Idee”

Crollo demografico, diseguaglianze sociali, fuga dei giovani, diritti negati, poca capacità politica di offrire speranza e opportunità.Quella del Molise è una fotografia a tinte sempre più fosche, una terra dove è sempre più difficile immaginare un futuro, soprattutto per noi giovani. Eppure, restiamo convinti che il Molise possa diventare un territorio di possibilità, ma per realizzare questo desiderio non possiamo più delegare ad altri: è necessario l’attivismo in prima persona di una nuova generazione. Per far sentire la nostra voce, quella di tanti ragazzi pronti a contribuire alla costruzione di una Regione migliore, i Giovani Democratici del Molise lanciano il primo della serie di incontri “La Festa delle Idee”, un percorso di confronto schietto tra i giovani molisani, che rappresenta l’inizio di un progetto ed una visione di sviluppo, per mettere a sistema le nostre competenze e le energie che la nostra generazione sa sprigionare. Per partecipare attivamente all’elaborazione di una serie di proposte utili a risollevare il Molise, per diventare veri protagonisti del nostro domani.Sabato prossimo, 12 novembre, a partire dalle ore 17:00 presso il gazebo del Bar Centrale di Campobasso, in Piazza Municipio, tante idee dai giovani per i giovani, tanti contributi di proposta da offrire al campo progressista in modo costruttivo e stimolante, rispettoso e fresco. Idee per la scrittura di un progetto di cambiamento.Lo faremo fuori dai soliti “schemi convegnistici”, con un confronto aperto a tutti, sorretto da allegria, musica, ironia, stimolati da due giornalisti di altissimo livello: Ettore Maria Colombo, importante firma de Il Diario della Settimana, Vita non profit, Liberazione, Libero, Europa, il Riformista, il Messaggero, Panorama e dal al 2015 del Quotidiano Nazionale (Giorno – Nazione – Resto del Carlino). Insieme a lui il poliedrico Enzo Luongo, storico cronista e volto televisivo della nostra regione, autore del libro “Il Molise non esiste”, che smessi i panni di moderatore, vestirà anche quelli del disc jockey per un DJ set che accompagnerà il resto della serata.L’appuntamento è per sabato prossimo – 12 novembre – dalle ore 17.00 presso il Gazebo del Bar Centrale di Campobasso, in Piazza Municipio.Il futuro ci appartiene, diventiamo protagonisti della storia della nostra terra!