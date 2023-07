I giochi, la tradizione, la sostenibilità

“Giocavamo a mazza e piveze e a campana”, le tradizioni entrano in gioco tra i banchi di scuola

Sono state tre le giornate dedicate ai giochi tradizionali nell’Istituto Omnicomprensivo del Fortore Riccia Sant’Elia (Dirigente Scolastica Dott.ssa Eleonigia Perone), che hanno visto scendere in campo gli alunni di tutte le Scuole Primarie (Gambatesa, Monacilioni, Pietracatella, Riccia e Sant’Elia a Pianisi) e i ragazzi delle Secondarie di Primo Grado (Gambatesa, Pietracatella, Riccia, Sant’Elia a Pianisi). Tutti, coordinati dalla prof.ssa Francesca Panzera, insegnante di Scienze motorie e sportive, si sono sfidati a colpi di tradizione: ruzzola, mazza e piveze, campana, boccia su strada, corsa col cucchiaio, la voca, lancio del ferro di cavallo.

Le tradizioni hanno saputo, nell’era digitale come già nei tempi antichi, “comandare il gioco” suscitando entusiasmo e curiosità nei partecipanti.

Lo spunto è nato dalle Scuole Primarie, col progetto “Giocavamo a mazza e piveze e a campana”, dedicato al mondo dei giochi e dell’infanzia.

Il percorso ha preso il suo avvio con una lezione di Mauro Gioielli sulla festa di Halloween, tanto cara all’infanzia. La tradizione locale aveva qualcosa da raccontarci sulle questue dei bambini in prossimità del 2 novembre ben prima dell’arrivo di usanze straniere. E’ stato subito chiaro che la tradizionale richiesta del dolcetto poteva segnare il ritorno a ritualità locali di tutto rispetto pronunciando la frase “Ciciotti ciciotti per l’anima dei morti”.

Varie le iniziative attivate in corso d’anno: costruzione di giochi con materiali poveri, interviste in famiglia, approfondimenti sui giochi della tradizione, conte e ninne nanne, fiabe, ….

Tradizioni e infanzia sono stati trama e ordito di un composito arazzo che ha impresso su di sé preziose immagini del passato.

Si vogliono qui ricordare alcuni momenti significativi nella Scuola Primaria di Monacilioni.

Prima in ordine cronologico la drammatizzazione natalizia “Gesù bambino e l’olio molisano”, liberamente tratta da un racconto di Mauro Gioielli. Il racconto rievoca l’antica produzione dell’olio nel Molise; in collegamento col mondo dell’infanzia una Ninna Nanna della tradizione molisana, repertorio della etnoband “Il Tratturo”, così come i versi in dialetto riferiti al Natale.

Secondo evento, l’incontro con Antonio Vincelli, autore del libro “Giochi e giocattoli tradizionali a Casacalenda” (il titolo allude alle citazioni in dialetto casacalendese ma in realtà la pubblicazione riguarda tutti i giochi molisani). Slide dopo slide, tono pacato, saggia voce di un testimone del passato, Vincelli ha raccontato di tempi di povertà, quando un tappo di bottiglia o un sassolino diventavano giochi tutti da inventare. Lontani dalla logica del gioco in vendita, omologato, pronto, privo degli stimoli del costruire, dell’arte di arrangiarsi. Giochi che insegnavano, oltre all’esercizio fisico, a stare insieme. Perché, come sostiene Vincelli, si imparava ad essere leali e i valori acquisiti, scaturiti “dal rispetto delle regole e dei patti, stipulati durante i giochi” dell’infanzia diventavano punti di riferimento. Oggi, con i videogiochi, i ragazzi possono essere fisicamente vicini, ma in realtà molto lontani tra loro. Nel rispondere alla domanda di un bambino Vincelli afferma “Vi dico tutto questo perché dovete saperlo e non ci sarà più nessuno a raccontarlo”; una frase con tutta la potenza evocativa di quando le narrazioni degli anziani trasmettevano ricordi, valori, saggezza.

Terzo evento “Pinocchio sono io”, manifestazione di fine anno in cui sono confluiti un progetto Pon e il progetto “Children in music”. Parlare di giochi e infanzia ha ricondotto al burattino di collodiana memoria, Pinocchio. Prendendo le mosse dalla storica versione cinematografica di Comencini, è stata scritta una sceneggiatura e prodotto un cortometraggio. Parte dopo parte, l’esperto Emanuele Faccilongo ha messo in scena tutti i bambini della Scuola Primaria di Monacilioni. “Children in music” è un progetto che ha visto i professori di strumento musicale interagire con gli alunni delle Scuole Primarie. Attingendo a repertori d’autore collegati a Pinocchio, il prof. Antonio Conte ha reinterpretato le musiche in questione mettendo all’opera tanti piccoli percussionisti. Come una volta accadeva per i giochi, ricavati usando i pochi materiali a disposizione, oggetti di uso comune sono diventati strumenti a percussione; la fantasia ha inventato ciò che mancava.

Qui, con una dovuta riflessione, si chiude un cerchio: riscoprire le tradizioni non è solo parlare di valori e identità. Diventa una questione di praticità, è imparare a vivere. Come scolpiti nelle tradizioni, dal passato, ci giungono insegnamenti grandi e piccoli, attuali più che mai, frutto di problem-solving messo in campo, generazione dopo generazione, per affrontare la vita di ogni giorno. Insegnamenti perfettamente consapevoli che nessun equilibrio va forzato nell’uomo, nella società, nella natura.

Ecco perché riscoprire tradizioni è, a tutto tondo, sviluppo sostenibile.

Oltre alle persone citate nell’articolo si vuole ricordare che: gli attrezzi per giocare a mazza e piveze sono stati fabbricati artigianalmente da Donato Coromano; Flora Ramundo e Pasqualino Battista hanno donato alcuni esemplari di ruzzole; Michele D’Elia ha realizzato la restante parte; i professori di strumento dell’Istituto Omnicomprensivo del Fortore si sono occupati di impianto audio e musica per le tre manifestazioni sportive; Mauro Gioielli ha contribuito in modo decisivo al percorso fornendo spunti e materiali nelle varie fasi.

Alba Zorzet