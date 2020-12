I giochi della tradizione natalizia in Molise

L’immancabile tombola, ma anche il 7 e mezzo

Durante le feste natalizie, è tradizione per tutte le famiglie italiane dal Veneto alla Sicilia riunirsi intorno a grandi tavolate per trascorrere del tempo prezioso con passatempi tipici di Natale, dalla tombola al 7 e mezzo, passando per tanti altri giochi da fare insieme con grandi e più piccoli

Il Natale è una delle feste preferite da grandi e piccini e oltre ai pranzi tipici, al presepe, al panettone e alla presenza di parenti vicini e lontani, è un modo per stare insieme. Di natura prettamente religiosa è una ricorrenza che rappresenta l’unione familiare per eccellenza come dice anche il detto della tradizione popolare “Natale con i tuoi, Pasqua con chi vuoi”. Vien da sé che oltre al momento dello scambio dei doni tanto atteso dai più piccoli c’è nel frattempo, fra gli adulti, chi è incaricato di organizzare i giochi natalizi.

Normalmente si comincia con la tombola, passatempo che unisce diverse generazioni e dove le regole sono di facile comprensione per tutti. Ma altri giochi tipici del Natale sono presenti nelle nostre famiglie, come il 7 e mezzo, intrattenimento ludico che ricorda un po’ i giochi da casinò, essendo basato su puntate, rischio e strategie che ricordano molto il blackjack, con cui condivide il termine “sballare”, inteso come avere in mano un punteggio che supera il limite massimo, che è appunto 7 e 1/2.

Il mercante in fiera e la corsa dei cavalli

Oltre ai due giochi principali della tradizione natalizia come tombola e sette e mezzo, ci sono però altri intrattenimenti molto apprezzati soprattutto dai più piccoli come mercante in fiera e la corsa dei cavalli. Il primo è un gioco maggiormente popolare in Italia, la versione più conosciuta è quella prodotta dalla Dal Negro, azienda trevigiana presente nel mercato delle carte da oltre due secoli. Lo scopo del gioco è avere in proprio possesso una o più carte corrispondenti ai premi finali messi in palio. Ma è in realtà la parte iniziale del gioco quella più divertente, in cui la figura del banchiere è fondamentale e dove solitamente è sempre una personalità particolarmente eclettica e divertente a ricoprirne il ruolo, dovendo creare suspense e curiosità durante l’asta della vendita delle carte.

Un altro gioco particolarmente amato al Sud è la corsa dei cavalli, che per svolgimento e dinamica è realmente un gioco d’azzardo, ma piace molto ai bambini per il fatto che venga appunto simulata una gara fra i quattro nove delle carte napoletane. In pratica, si dispongono i quattro cavalli allineati e di volta in volta il mazziere estrae una carta, uno dei cavalli avanzerà se la carta estratta è corrispondente al seme del cavallo. Le tradizioni e gli intrattenimenti natalizi sono un passatempo che non conosce confini geografici ed in ogni famiglia italiana giochi di carte, tombola e mercante in fiera riempiono pre e post cena di molti. La cultura dei giochi natalizi è un elemento molto forte nella nostra nazione e riesce ad appassionare indifferentemente grandi, piccini, appassionati di gioco e non.