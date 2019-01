I gilet azzurri scendono in piazza Gazebo di Forza Italia in piazza Celestino V. Presenti i vertici regionali del partito

“Meno tasse, più lavoro” e “Giù le mani dalle pensioni”, questi gli slogan ben visibili sui gilet azzurri che i vertici regionali di Forza Italia hanno indossato stamattina per spiegare ai cittadini le proposte del partito e le critiche al governo giallo-verde, in riferimento soprattutto alla manovra economica. Al gazebo allestito in piazza Celestino V presenti l’onorevole Annaelsa Tartaglione, l’assessore regionale Roberto Di Baggio e altri esponenti locali del partito di Berlusconi. Un’iniziativa promossa in occasione del 25esimo anniversario della fondazione di Forza Italia.