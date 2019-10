“I giganti verdi”, una passeggiata tra parchi e giardini cittadini

Domenica 13 ottobre torna la Giornata del Camminare: con Fare Verde alla scoperta delle ricchezze arboree di Campobasso

Domenica 13 ottobre si svolgerà anche a Campobasso la Giornata del Camminare, edizione 2019, promossa in tutta Italia dalla Federtrek con centinaia di appuntamenti.

Nella nostra città, come oramai consuetudine consolidata da diversi anni, Fare Verde aderisce all’iniziativa organizzando un percorso di trekking urbano. Per l’edizione di quest’anno verrà riproposto l’itinerario “I giganti verdi”, una passeggiata alla scoperta del patrimonio arboreo cittadino, alla scoperta delle più importanti essenze arboree che arricchiscono la città.

L’itinerario partirà, dalle ore 9.00, dal giardino della scuola dell’infanzia di via Crispi ed arriverà alla Villa De Capoa passando per il giardino del convitto Mario Pagano, e piazza Bernardino Musenga. Una passeggiata adatta a tutti, da fare con il naso all’insù per meglio conoscere ed apprezzare le bellezze naturalistiche cittadine, anche approfittando dei bellissimi colori autunnali.

Il raduno e la partenza sono fissati per le ore 09.00 al piazzale dell’ex scuola di via Crispi, e l’arrivo previsto per le ore 13.00 in villa De Capoa. La partecipazione è libera, spontanea e gratuita.