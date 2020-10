I giganti del mare: terminate le riprese del documentario per promuovere un tesoro che unisce l’Adriatico

Si sono concluse le riprese del documentario “I giganti del mare”. Dopo tre settimane a bordo di una barca a vela lungo un invisibile sentiero tracciato sull’acqua, dall’Abruzzo alla Puglia, passando per il Molise, parallelo alle vie d’erba dei tratturi e della transumanza. Scandito dalla presenza dei trabocchi, o trabucchi, immaginifiche macchine da pesca, che come enormi granchi aggrappati alla costa si protendono verso il mare sfidando le onde, dalle origini avvolte nella leggenda. Alla ricerca della viva testimonianza di chi ancora oggi ne è custode, lungo un potenziale itinerario, turistico e culturale, unico al mondo, da pensare e promuovere al di là di astratti confini regionali. Il progetto cinematografico è nato da un’idea del regista abruzzese Daniele Di Domenico e dal pugliese Fabio Abatantuono, direttore della fotografia. A Termoli, Celestino e il nipote Antonio hanno accolto la troupe nel loro forno, e mostrano poi il loro trabucco, sotto i muraglioni della città, più volte distrutto dalle mareggiate, ancora una volta in corso di ricostruzione. E poi l’esplorazione dei vicoli della città vecchia, con guida Giovanni De Fanis, studioso e storico locale di trabucchi di Termoli. Il suo legame con il mare è forte, la sua è sempre stata una famiglia di pescatori e lui non può che onorare queste origini raccontandone la storia.