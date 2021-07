I genitori dei bimbi autistici presentano esposto in Procura

Pare risolversi verso il più triste degli epiloghi la vicenda che riguarda i bambini molisani affetti da disturbi dello spettro autistico, il cui caso rimpalla sulle scrivanie di Asrem e Regione Molise da ormai 18 lunghissimi mesi.

Ai genitori convolti, come anticipato, non è rimasto che rivolgersi (dopo aver

nuovamente diffidato e messo in mora l’Asrem, conferendo mandato allo studio Iacovino & Associati, ad adempiere a quanto prescritto dal tribunale di Campobasso e a risarcire i genitori di tutti i danni subiti sinora), alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Campobasso dove ieri è stato depositato ufficialmente un Atto di Esposto affinché la Procura, esaminati tutti gli atti allegati e quelli che vorrà eventualmente acquisire, disponga gli opportuni accertamenti in ordine ai fatti esposti, valutando gli eventuali profili di illiceità penale e, nel caso, individuare i possibili responsabili e procedere nei loro confronti.Seguirà a breve una conferenza stampa.

Vincenzo Germano,

Presidente

Associazione Genitori Autismo Molise APS