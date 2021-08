I gadget personalizzati nei mesi della pandemia

Gli investimenti finalizzati alla promozione delle aziende hanno ricominciato a crescere con le riaperture della stagione primaverile, dopo le restrizioni che si erano rese necessarie per il lockdown: fra le numerose soluzioni che possono essere adoperate per incrementare la visibilità delle aziende c’è anche quella che prevede il ricorso ai gadget personalizzati. Le stime più recenti dell’Unione Europea ipotizzano una crescita del Pil del nostro Paese pari al 5% quest’anno: si tratta di previsioni molto ottimistiche che trovano conferma, tra l’altro, nel risollevarsi degli investimenti aziendali, oltre che nell’aumento del livello di occupazione che è stato fatto registrare all’inizio del 2021.

Gli effetti della riapertura estiva

La fine della situazione di emergenza è ancora molto lontana, ma certo è che la riapertura estiva ha avuto l’effetto di promuovere il clima di fiducia delle aziende, che ora sono disponibili a investire risorse notevoli per trarre vantaggio dalle occasioni di business che il mercato mette a disposizione. In un contesto che ha risentito in misura notevole della crisi sanitaria, ad ogni modo, in tanti comparti il tasso di competitività è cresciuto in misura notevole, anche perché la digitalizzazione ha agevolato l’arrivo di nuove startup e nuovi player; senza dimenticare la necessità di individuare sbocchi commerciali inediti. Questo, insomma, è lo scenario in cui si trovano a muoversi le aziende, che quindi sono motivate a investire nella promozione. La ripartenza dell’economia offre senza dubbio delle occasioni che vale la pena di sfruttare, mentre la sicurezza offerta dai vaccini dà alle persone la voglia di uscire e di consumare.

I gadget personalizzati

I gadget promozionali, come per esempio i portachiavi personalizzati, costituiscono uno strumento molto importante grazie a cui un brand può essere rafforzato. Si tratta di oggetti che si prestano a essere customizzati in tante modalità differenti: per esempio con una grafica ad hoc, o semplicemente con il logo del marchio. Tali prodotti si rivelano molto importanti per accrescere la visibilità aziendale, e al tempo stesso contribuiscono a ottimizzare le prestazioni e i risultati delle campagne di pubblicità e marketing. Per di più, i servizi di stampa online più all’avanguardia permettono a chiunque di effettuare gli ordini direttamente su Internet: questo vuol dire che attraverso il web è possibile gestire tutti i particolari relativi alla procedura di acquisto, e ciò rappresenta un consistente risparmio di tempo e di soldi.

Guida alla scelta dei gadget

Le agende personalizzate, le tazze, gli ombrelli e le chiavette Usb sono tutti esempi di gadget molto diffusi e quindi di grande successo per la promozione aziendale. Tali strumenti si dimostrano degli omaggi pubblicitari ideali per la loro versatilità, e possono essere regalati non solo ai clienti, ma anche ai dipendenti, in modo da rafforzare il loro senso di appartenenza nei confronti del marchio. Senza dimenticare che i gadget possono sempre essere distribuiti in occasione di convegni e manifestazioni, come pure durante le fiere o altri appuntamenti speciali.

Le agende

Le agende personalizzate in apparenza sono prodotti banali, ma in realtà riscuotono un grande successo come gadget promozionali, anche grazie alla notevole varietà di modelli a disposizione. Esistono, per esempio, modelli con la copertina gommata, oppure in cartone, in pvc, in similpelle, e così via. Se si è disposti a investire un budget un po’ più elevato si può passare alle agende in pelle, mentre chi preferisce le alternative ecosostenibili non ha che l’imbarazzo della scelta fra le agende in polipropilene e quelle in ecopelle. I prodotti a disposizione non mancano: ecco le agende tascabili e quelle ad anelli, ma anche i modelli di dimensioni e forme particolari, che poi possono essere ulteriormente personalizzati grazie alla stampa serigrafica e a quella digitale.

StampaSì: la realtà di riferimento per i gadget promozionali

I privati e le aziende che desiderano approfittare dei vantaggi offerti dalla personalizzazione dei capi di abbigliamento e dei gadget in generale possono scegliere le proposte di StampaSì avendo la certezza di vedere soddisfatte le proprie esigenze. Sono già più di 3mila i clienti che si sono rivolti a questa realtà e che hanno usufruito delle interessanti soluzioni di StampaSi: per esempio le consegne gratuite e rapide, oppure l’opportunità di visualizzare le anteprime di stampa in modo da apportare tutte le modifiche del caso.

Guida alla scelta dei gadget personalizzati

La lista dei gadget tra cui scegliere sarebbe molto lunga, e in ogni caso non esaustiva. Vale la pena di citare, tra gli altri, gli smart speaker e gli adattatori, ma anche i power bank, i mouse o i kit per chi lavora in smart working. In effetti al giorno d’oggi è sempre una scelta di successo quella che porta a optare per i gadget hi tech, visto che si tratta nella maggior parte dei casi di oggetti davvero utili. In questa rassegna, poi, non ci si può dimenticare di tutti i dispositivi che sono correlati alla sicurezza sanitaria: ecco, allora, le mascherine con logo lavabili, ma anche le visiere brandizzate per i commessi e i camerieri.