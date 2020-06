I futuri papà possono tornare in sala parto negli ospedali molisani

Alcune donne in dolce attesa e prossime al parto hanno inviato una richiesta all’Azienda Sanitaria Regionale per chiedere la possibilità di far tornare, nella massima sicurezza, i futuri papà in sala parto.

“La nostra richiesta, – hanno scritto – che speriamo venga accolta in qualche modo, sarebbe quella di concedere ai papà il diritto di essere presenti almeno per qualche manciata di minuti alla nascita del proprio bambino, un diritto che gli è stato negato ingiustamente”.

Richiesta accolta dall’Asrem: “A seguito di richiesta tesa a richiedere l’autorizzazione dell’accesso in sala parto del proprio partner, sentita la Unità Operativa competente, si ritiene che il medico di turno possa, escluse le situazioni di rischio e valutatane l’opportunità, consentire la presenza in sala parto al padre del nascituro”.