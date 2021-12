Cinquant’anni non è un traguardo, ma un punto di ripartenza. Ne sono sicuro gli amici del 1971 di Riccia che ieri hanno voluto festeggiare questa ricorrenza ritrovandosi per una giornata dedicata tutta, esclusivamente, a loro stessi. E, come sempre in occasioni come queste, il primo appuntamento è stato in chiesa per partecipare ad una Santa Messa di benedizione della “classe” dei “fuoriclasse”. Auguri sinceri a tutti dal Quotidiano del Molise e “Ad Maiora Semper”.