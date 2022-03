I Forestali: i fondi del Pnrr sono l’ultima chance per una stabilizzazione

Lunedì l’incontro con il presidente Toma che ha riconosciuto la legittimità della richiesta dei lavoratori. “Nei prossimi giorni ci sarà un aggiornamento per valutare le proposte pervenute”

Un precariato lungo 50 anni con la speranza, mai persa, di essere stabilizzati. Parliamo dei Forestali che lunedì hanno incontrato il presidente Toma congiuntamente all’assessore Cavaliere, i vertici Arsarp Molise, l’ingegner Pillarella (Direttore secondo Dipartimento) e il dottore Brasiello (direttore quarto Dipartimento).

“Prendiamo atto che, il presidente Toma ha riconosciuto la legittimità della nostra richiesta in merito ad una possibile e auspicabile stabilizzazione dopo circa 50 anni di indegno precariato, figlio del clientelismo e dello sciacallaggio dei vari politici di turno, che si sono susseguiti ed hanno illuso e ingannato i lavoratori facendo credere loro di essere condannati alla perenne precarietà – si legge nella nota a firma di Giuseppe Pavone, Stefano Bellini e Donato Di Blasio (RSA USB forestali Molise)”.

“Da sempre sosteniamo che i fondi del PNRR, relativamente all’ambiente, circa 89 miliardi di euro, e quelli del nuovo piano di sviluppo rurale, che conterrà maggiori risorse rispetto al vecchio piano, rappresentano per i lavoratori idraulico forestali del Molise l’ultimo strumento disponibile per raggiungere una legittima stabilizzazione.

Ci sarà l’apertura di un tavolo di concertazione presso la Giunta Regionale del Molise, sollecitato dal mese di agosto 2021 dalla scrivente OO.SS., al fine di intraprendere un percorso che porti al raggiungimento dell’obiettivo prefissato. Il tavolo sarà aperto al contributo di tutti gli interpreti che a vario titolo sono coinvolti nella gestione dei lavoratori.

La condizione di partenza, ribadiamo deve essere quella di un dialogo coerente e costruttivo tra la struttura centrale nazionale e regionale, deputata all’attuazione della missione del PNRR e le strutture che stanno sul territorio, che conoscono il territorio, che sono capaci in funzione di quelle che sono le condizioni di partenza anche esprimere una progettualità

Un passaggio propedeutico, importante è stato compiuto ieri, in quanto il Presidente, nel legittimare la nostra rivendicazione ha di fatto espresso la volontà politica di voler finalmente impegnarsi a porre soluzione ad un’annosa precarietà.

Nei prossimi 10 – 15 giorni il tavolo sarà aggiornato con l’intendo di iniziare a valutare le varie proposte, verificare la fattibilità giuridica e individuare un percorso comune deputato a centrare

l’obiettivo.

Abbiamo ribadito della assoluta necessità di reperire altre risorse per lo svolgimento del servizio AIB, in modo da poter garantire maggiore qualità e efficienza al servizio, oltre ad una attività di prevenzione più duratura. Le risorse vanno reperite nel bilancio Regionale che attualmente prevede 550 mila euro, l’auspicio e che possano essere reperiti almeno altri 350 mila euro ad integrazione delle somme già stanziate.

Per quanto concerne i ritardi nei pagamenti delle spettanze abbiamo invitato il Presidente a far si che anche quest’anno non siano di prassi, ricordando che nel mese di maggio 2021 in seguito ad un nostro presidio aveva assunto l’impegno insieme alla Giunta di individuare un meccanismo alternativo qualora l’Agenzia Regionale avesse avuto carenza di liquidità.

Nella giornata di giovedì sarà probabilmente discussa in Consiglio Regionale la mozione presentata dal gruppo DEM, prima firmataria Micaela Fanelli, con oggetto” stabilizzazione operai forestali stagionali gestiti dall’ARSARP”, sarà un momento sicuramente importante, un altro tassello fondamentale per la costruzione di un percorso che mira a porre fine a una storica ed indegna precarietà. Auspichiamo ovviamente un voto unanime dell’Assise che sancisca definitivamente un impegno politico unitario in grado da garantire a 150 nuclei familiari dopo 50 anni di precarietà un minimo di certezze e di dignità. Una delegazione di lavoratori forestali dell’Unione Sindacale di Base del Molise sarà presente alla discussione. Noi daremo il nostro contributo come sempre nell’interesse dei lavoratori, a difesa dei loro diritti e della loro dignità, certi, più che mai, che questa rappresenta l’ultima chance e per il futuro dei lavoratori, ma contestualmente anche l’ultima per la futura credibilità della politica”.