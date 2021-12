I figli di Giacomo Sedati ricevuti dal Presidente Mattarella

In seguito all’evento in ricordo del parlamentare molisano Giacomo Sedati che si è tenuto il 14 dicembre all’Istituto ‘Luigi Sturzo’ di Roma in occasione del centenario della sua nascita, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella – si legge in una agenzia Ansa – ha ricevuto al Quirinale i figli Nicola e Maria Elisabetta Sedati, i relatori Gianni Letta e Agostino Giovagnoli e Concetta Argiolas in rappresentanza dell’Istituto.

Nel corso dell’incontro è stata ricordata la figura dello statista molisano. La famiglia Sedati ha donato al Presidente un volume contenente gli aspetti e i ricordi più significativi della lunga carriera politica di Giacomo Sedati, nonché un breve carteggio tra Sedati e Bernardo Mattarella padre del Presidente.