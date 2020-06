I fedeli fanno lo “sciopero” della Messa: don Mauro resti in paese!

Continua a Pietracatella la manifestazione, nel rispetto delle regole, durante e dopo la Messa chiedendo risposte al Vescovo affinché che Don Mauro resti guida spirituale del paese. Il religioso è stato destinato ad un’altra parrocchia, ma la comunità vuole fargli sentire tutto il suo apprezzamento e la sua vicinanza.

Anche oggi il dissenso continua e la Comunità si organizza con una sorta di astensione dalle funzioni in Chiesa, ma stando all’esterno.



Sono oramai 4 giorni di grande preoccupazione e proteste per la notizia del cambio di Parroco, un vero fulmine a ciel sereno.



La Comunità non vuole assolutamente perdere un prete così speciale e in più non vuole restare senza guida pastorale. Si sta pensando a raccolte firme e lettere da inviare a chi di dovere. Tutto nella speranza che si possa tornare indietro e che Don Mauro possa restare a Pietracatella, una comunità che si è fortemente legata a lui ed alla sua opera coinvolgente.