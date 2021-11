I disturbi del comportamento alimentare. Se ne parla all’Unimol

Che cos’è un disturbo del comportamento alimentare (DCA)? E perché proprio mio figlio si è ammalato? Che cosa devo fare?

Sono le domande più frequenti che pongono i genitori di ragazzi affetti dai disturbi del comportamento alimentare. Le stesse dalle quali è partito per scrivere il suo libro il dottor Leonardo Mendolicchio, medico psichiatra psicoanalista, membro dell’Associazione mondiale di psicanalisi, responsabile del reparto di riabilitazione DCA dell’Istituto Auxologico Piancavallo di Oggebbio, Verbania.

Il testo, intitolato “Il peso dell’amore – Capire i disturbi alimentari partendo da famiglia e scuola” – sarà il punto di partenza di una conferenza che l’Ordine dei Medici chirurghi e degli Odontoiatri di Campobasso ha voluto organizzare per sabato 13 novembre a Campobasso.

“Abbiamo scelto di approfondire, insieme ad un vasto pubblico di interlocutori (mondo sanitario, psicologi, servizi sociali, scuole,…) un tema così attuale ed urgente – spiega la dottoressa Antonella Giordano, referente della Commissione Pari Opportunità dell’OMCeO che ha organizzato l’evento – Questo Ordine con la commissione Pari Opportunità è da tempo impegnato in campagne educazionali a beneficio del cittadino e della buona sanità ed ha particolarmente a cuore la salute ed il benessere dei nostri giovani. E con questa iniziativa, assieme agli istituti scolastici coinvolti, vuol entrare in punta di piedi in un ambito delicato, complesso e talora sottaciuto…”.

Un incontro con l’autore dunque incentrato sulla necessità di capire la radice dei disturbi legati all’alimentazione, a partire dalla famiglia che quasi sempre è parte in causa in queste storie difficili e spesso drammatiche. Tanti sono infatti i genitori disorientati che i medici del territorio incontrano quotidianamente.

“L’aumento dell’incidenza dei DCA, unitamente alla riduzione dell’età d’insorgenza, determinano un maggior rischio di danni permanenti secondari alla malnutrizione, pertanto la diagnosi precoce riveste un ruolo fondamentale – aggiunge la dottoressa Giordano – I DCA rientrano nei LEA (livelli essenziali di assistenza) per i quali è d’obbligo l’accesso alle cure gratuite: per queste famiglie le istituzioni dovrebbero favorire il moltiplicarsi di centri di sanità pubblica per diagnosi e cura dei DCA, anche in considerazione dei tempi lunghi di guarigione”.

Di questo diritto alla cura, delle strutture esistenti e dei percorsi che dal Molise si possono intraprendere si parlerà con il dottor Mendolicchio, che arriva proprio da una struttura specializzata di Verbania. “Anoressia, bulimia, obesità e non solo – scrive lo psichiatra – ci insegnano quanto disagio ci sia nella società. Ma guarire è possibile, se si è uniti nella battaglia”.

L’appuntamento è per sabato 13 novembre alle ore 10 nell’aula magna dell’Università del Molise, in via De Sanctis a Campobasso. Ingresso libero con green pass e mascherina.