I disegni del molisano Finelli incantano la Mannoia che gli dedica “C’è tempo” di Fossati

La cantante, durante “La versione di Fiorella” su Rai Tre, ha ricevuto in dono la raccolta di opere Ecce homo: “Sei un artista straordinario. E’ curioso che un giovane si interessi ai segni del tempo”

di Antonio Di Monaco

“Sei un artista straordinario. È curioso che un giovane si interessi ai segni del tempo”. Parole e rigorosamente musica di Fiorella Mannoia che ha ospitato, nella puntata dello scorso 31 gennaio de “La versione di Fiorella” andata in onda su Rai Tre, il disegnatore riccese Antonio Finelli, preceduto da Nek e Giorgio Panariello. L’artista molisano ha donato alla cantante il suo catalogo di opere intitolato “Ecce homo” e realizzato con carta e matite ben affilate. “I visi segnati dal tempo sono straordinari”, ha esclamato la Mannoia appena ricevuta la raccolta le cui opere scorrevano in sovrimpressione. “La pelle assorbe tutte le esperienze e registra emozioni attraverso i segni disegnando la geografia della vita”, ha spiegato l’artista molisano.

La cantante, rapita dal fascino dei disegni, ha poi dedicato a Finelli la canzone “C’è tempo” di Ivano Fossati e contenuta nel suo sedicesimo album in studio intitolato “Lampo Viaggiatore”. Significativi alcuni versi che sembrano sublimare le opere di Finelli: “Un attimo fotografato, dipinto, segnato/E quello dopo perduto via/Senza nemmeno voler sapere come sarebbe stata/La sua fotografia”. Anche la Mannoia aveva cantato questo pezzo includendolo nell’album di cover “Ho imparato a sognare” del 2009. E il disegnatore molisano, con le sue opere, continuerà a farlo mostrandole al pubblico in una personale che allestirà a Roma nella prossima primavera.