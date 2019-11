«I dipendenti delle comunità montane rischiano la mobilità coatta»

La nota congiunta di Cgil, Cisl e Uil: «Il governatore ha disatteso l’impegno per la legge regionale»

CAMPOBASSO. «La mozione presentata in merito al personale delle comunità montane è stata respinta dal Consiglio che si è riunito ieri, martedì 12 novembre, e il presidente Toma ha motivato tale decisione dicendo che per la problematica del personale dipendente, sarebbe stato opportuno parlarne in contesto più ampio trattando nella sessione monotematica di tutte le problematiche relative al personale del sistema Regione Molise. I sindacati non condividono tale decisione poiché, sono state disattese da parte del presidente gli impegni presi con le organizzazioni Sindacali e con i lavoratori per la definizione delle problematiche inerenti i dipendenti delle comunità montane». Lo hanno scritto in una nota congiunta Cgil, Cisl e Uil.

«Il presidente Toma – hanno proseguito – si era impegnato a presentare nello scorso mese di settembre, una Legge Regionale per la risoluzione dell’annosa questione dei dipendenti delle comunità montane, ma nulla è accaduto e non è stato dato seguito all’iter per l’utilizzo dei dipendenti presso l’ente Regione. Il rischio concreto è quello che i dipendenti possano essere collocati in mobilità coatta. L’auspicio – hanno concluso nella nota – è quello che venga trovata un’urgente soluzione come ad esempio quella utilizzato dalla Regione Abruzzo».