I detenuti si mettono alla prova in cucina

Una cena per festeggiare il Natale con le persone all’esterno e mostrare la varietà dei prodotti che sono realizzati dai detenuti-studenti e, soprattutto, aprirsi ancora di più a un percorso di reinserimento nell’ambito lavorativo.

Quasi 200 persone a cena e una grande macchina organizzativa che ha funzionato alla perfezione all’interno del carcere di Larino per la cena di beneficenza che tutti gli anni vede coinvolti i detenuti che frequentano i corsi dell’istituto Alberghiero e di quello Professionale per l’Agricoltura. 45 i detenuti che sono stati impegnati nelle varie fasi dell’organizzazione dell’evento, dalla cucina al guardaroba, passando per l’accoglienza e il servizio in sala, il tutto sotto l’occhio vigile e attento non solo della direttrice del carcere di Larino, Rosa La Ginestra, ma anche dei professori che durante l’arco dell’anno seguono i loro progressi. «Siamo al sesto appuntamento con tutti i volontari, le scuole, i professori e il mondo che gira attorno a questa comunità – ha affermato La Ginestra – e si tratta di un modo dei detenuti per fare gli auguri al mondo che li supporta».

Una cena che nasce anche con la finalità di «sperimentare in maniera pratica quello che i ragazzi imparano all’interno dove frequentano le due scuole imparando le arti dei due settori. La gran parte dei prodotti che sono stati cucinati, infatti, sono stati realizzati dal settore agrario come marmellate, liquori, verdure, confetture e formaggi ma sono stati confezionati dai ragazzi dell’Alberghiero sapientemente guidati da due chef che abbiamo all’interno». Un menù ricco e vario accompagnato da un vino di produzione locale che è stato particolarmente apprezzato dai tanti ospiti che hanno preso parte alla manifestazione. «I detenuti ogni anno sono contenti di prendere parte a questa manifestazione – ha proseguito la direttrice – c’è da fare purtroppo una selezione ed è brutto perché tutti vorrebbero partecipare ma gli studenti che frequentano le due scuole sono più di 120 e visti gli spazi ridotti sarebbe impossibile consentire a tutti di partecipare all’iniziativa».

Di qui la necessità di sceglierne alcuni e quest’anno sono stati 45 quelli che hanno partecipato all’evento che ha aperto le porte delle festività natalizie che all’interno del carcere di Larino hanno significato prima di tutto condivisione. «Abbiamo fatto una disposizione tale da consentire ai detenuti di stare per la maggior parte delle feste insieme. Abbiamo aperto delle stanze grandi che chiamiamo di socialità presenti su ogni piano in maniera tale da trascorrere le feste in compagnia».