I detenuti fanno le mascherine, mancano gli elastici

Appello del Garante regionale a chi li può fornire

Per contribuire a fronteggiare l’emergenza sanitaria causata dal Coronavirus, i detenuti della Casa circondariale di Larino (Campobasso) si sono attivati per la realizzazione delle mascherine. Le persone recluse nella struttura stanno già cucendo le mascherine. “Purtroppo – fa sapere la Garante regionale dei diritti delle persone, Leontina Lanciano – finora non è stato possibile reperire i rotoli di elastico da cucito necessari per completare i dispositivi. I tentativi fatti fino ad adesso, però, non sono andati a buon fine, quindi ho deciso di rivolgere un appello pubblico allo scopo di riuscire a recuperare l’elastico necessario al completamento delle mascherine”. Chiunque sia in grado di fornire il materiale può contattare la Casa circondariale di Larino o l’ufficio del Garante regionale dei diritti della persona (mail: garanteregionaledeidiritti@regione.molise.it;PEC:garanteregionaledeidiritti@cert.regione.molise.it).