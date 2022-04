I cummit’, la tipica pasquetta venafrana tra gli oliveti secolari del Campaglione

Non il lunedì dopo Pasqua, come avviene di solito ovunque in Molise ed in Italia bensì il martedì in albis ovvero 24 ore dopo

Pasquetta extra time a Venafro. Non il lunedì dopo Pasqua, come avviene di solito ovunque in Molise come altrove in Italia, bensì il martedì in albis, ossia 24 ore dopo.

Ed unica è anche la denominazione dell’appuntamento: in stretto dialetto venafrano, “i cummit’“, che sta per convivio. Dove i venafrani celebrano, festeggiano e trascorrono il loro tipico ed imperdibile “ cummit’“, dove cioè amano conviviare?

Appena fuori l’abitato, per la più classica gita fuori porta, senza salire in macchina per raggiungere località distanti: esattamente tra i secolari uliveti del Campaglione, periferia occidentale della città, accolti da un ambiente meraviglioso, come appunto quello venafrano, all’ombra di alberi magnifici, gli ulivi, e distesi su tappeti naturali, ossia quei prati che invitano all’aria aperta per stare in compagnia, divertirsi, mangiare, cantare e finalmente riposarsi, se si ha voglia e tempo. Viceversa spazio al divertimento no stop assieme a coetanei e compaesani.

Così in estrema sintesi “i cummit’“ del martedì dopo Pasqua a Venafro, ritrovo oggi assolutamente imperdibile soprattutto da parte delle nuove generazioni. Un tempo l’appuntamento era per intere famiglie, compresi anziani e minori in tenerissima età. Il lavoro dei più era nell’artigianato, nel commercio e in agricoltura, i pubblici dipendenti, gl’impiegati si contavano sulle punte delle dita, per cui ognuno si ritagliava a proprio piacimento la giornata lavorativa. Ergo, nessuno al lavoro a Venafro il martedì dopo Pasqua e tutti, in massa, al Campaglione per il tradizionale, partecipatissimo ed un sacco divertente cummit’, a cui non si rinunciava nemmeno per tutto l’oro del mondo ! Basta pensare che si andava il giorno prima al Campaglione per stendere le tovaglie a terra su cui all’indomani si sarebbe mangiato, occupare ampi spazi e preparare al meglio i cummit’ dell’indomani.

Per i ritardatari invece levataccia all’alba il martedì per raggiungere anzitempo gli uliveti dietro la Cattedrale, ossia del Campaglione, ed avere i propri spazi per l’interminabile, intensa e bellissima giornata della convivialità paesana. E finalmente dalle prime ore del mattino del martedì, i cummit’!

Tra i secolari uliveti centinaia di famiglie al completo, chitarre e fisarmoniche a suonare a go/go, canti e ritornelli a non finire, brindisi col frizzante rosso locale che non si contavano e donne di casa ad “apparecchiare” la tovaglia a terra, mentre gli uomini prendevano ad arrostire di tutto e di più. Intorno a mezzogiorno si prendeva a mangiare e bere, con ciascuna comitiva che invitava quella accanto a “favorire” ! Era partito il divertimento, il piacere di ritrovarsi tra gente che si conosceva e nell’abbraccio di una natura assolutamente preziosa, mentre si passava volentieri da una spaghettata al pollo, dalla salsiccia al formaggio di casa, da frittate a verdure di ogni tipo ect., il tutto ovviamente “bagnato” da un … fiume di rosso locale.

E più si andava avanti e più si cantava, si ballava, si mangiava e si beveva ! Le soste, il riposo, il silenzio? No! I cummit’ prevedeva e pretendeva tutt’altro e sino a sera inoltrata, quando cioè le prime ombre serali inducevano al rientro, con l’intesa però di ritrovarsi – “s’ vò Dì …“, se vuole Dio …, erano gli auspici beneauguranti – l’anno successivo allo stesso posto per altro intensissimo ed oltremodo divertente cummit’ tra gli oliveti del Campaglione ! La situazione oggi, terzo millennio? I cummit’ venafrano tira comunque , attizza sempre, ma essenzialmente sono i ragazzi ambosessi che continuano a praticarlo divertendosi a loro volta un mondo, un po’ come facevano i loro papà, i nonni e i bisnonni. Ed anche le nuove generazioni di questo inizio di terzo millennio saranno domani di primo mattino sui prati verdi degli oliveti della Cattedrale per divertirsi, cantare, ballare e mangiare nell’abbraccio di una natura assai accogliente.

Ed allora buon cummit’ alle comitive giovanili venafrane, con l’intesa di lasciar puliti e in ordine quei magnifici tappeti verdi naturali del Campaglione, vanto storico di tutta Venafro e come tali da rispettare col dovuto senso di civiltà.

Tonino Atella