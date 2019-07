«I criteri del Censis penalizzano le aree interne»

«Nessuna sorpresa. Già da diversi anni siamo oramai abituati a vedere UniMol collocata dalla classifica delle Università italiane del CENSIS in queste posizioni. Come ha evidenziato anche il Presidente della CRUI Prof. Gaetano Manfredi, i criteri utilizzati portano a penalizzare gli Atenei del Centro-sud e delle Aree interne in quanto fondati prevalentemente su dati e indicatori di contesto territoriale. Ma c’è dell’altro. La classifica così come presentata non tiene conto, per esempio, della qualità della didattica, aspetto nel quale, come riportato sul sito dello stesso Censis, UniMol occupa, relativamente al ranking dei corsi di laurea, posizioni non certo di fondo classifica. Il costante aumento del numero delle immatricolazioni è la migliore conferma della qualità e del potenziale di UniMol».

Così il professore Luca Brunese, Rettore dell’Università degli studi del Molise in merito alle classifiche elaborate dal Censis e riguardanti le università italiane. Il Molise infatti, insieme all’università del Sannio, staziona in fondo alla classifica dei piccoli atenei statali (fino a 10.000 iscritti) dove invece primeggia anche quest’anno l’Università di Camerino, con un punteggio complessivo pari a 93,0. Anche la seconda e la terza posizione restano invariate rispetto alla precedente annualità. Al secondo posto della classifica si ritrova, infatti, l’Università di Foggia, con un punteggio pari a 82,2, incalzata, in terza posizione, dall’Università di Cassino, che totalizza 82,0 punti. La quarta e la quinta posizione sono occupate quest’anno dalle Università della Basilicata e dell’Insubria che, con incrementi distribuiti nella gran parte degli indicatori, riescono a conseguire i punteggi complessivi di 81,3 e 80,5, risalendo ciascuna di due posizioni nella classifica. Chiudono, come detto, Benevento e Campobasso.