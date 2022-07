I consumi delle famiglie crollano e la spesa energetica aumenta

L’ADOC chiede maggiore responsabilità alle istituzioni per tutelare i cittadini e un impegno concreto verso l’Agenda 2030

di Giusy Spadanuda

Stando ai dati dell’Indagine sulle spese delle famiglie Istat con riferimento all’anno 2021, gli italiani sembrano aver ridotto del 2,8% la spesa per beni primari, complici il caro bollette e l’inflazione in aumento. In particolare, è la spesa per beni alimentare a risentirne di più e l’ADOC, Associazione per la Difesa e l’Orientamento dei Consumatori, ne parla come di un’emergenza sociale conclamata. A partire dallo scoppio del conflitto in Ucraina infatti, il costo dell’energia elettrica è arrivato a toccare anche quota 587,67 €/MWh, mentre quello del gas ha superato i 230 €/MWh, numeri che riducono notevolmente la quantità di reddito disponibile per il consumo delle famiglie. Secondo Agenda Digitale, nel periodo tra il 01 luglio 2021 e il 30 giugno 2022, la sola spesa per la fornitura di energia elettrica ha registrato un più 83% sulle tasche degli italiani, nonostante gli strumenti con cui il Governo è intervenuto per cercare di calmierare i prezzi. “Un dato questo che non può essere più sottovalutato nella salvaguardia del potere di acquisto dei consumatori e che le istituzioni debbano dover affrontare”, denuncia l’ADOC.

In un comunicato stampa di alcune settimane, aveva già richiesto a gran voce un impegno da parte del Governo nell’accelerare l’iter di pubblicazione dei decreti attuativi del PNRR legati all’istituzione di Comunità Energetiche Rinnovabili. Le cosidette CER, secondo l’ADOC, rappresentano un modello innovativo per la condivisione dell’energia, specie per i piccoli comuni, e potrebbero contribuire alla creazione di un sistema energetico nazionale resiliente da perturbazioni del mercato come quelle che stiamo vivendo in questi mesi. Il fine ultimo delle CER, per cui il PNRR ha previsto 2,2 miliardi di bandi, sarebbe proprio quello di contribuire a ridurre il caro bollette per cittadini e piccole imprese, e rappresenterebbe al contempo uno dei passaggi di completamento delle mission incluse nell’Agenda 2030 in termini di sostenibilità ambientale e produzione da fonti rinnovabili.

Nel frattempo, mentre le previsioni sono tutt’altro che favorevoli e il Codacons parla di “stangate” di 657 € annui a famiglie per le spese energetiche, il Governo è alle prese in queste ore con il Decreto Aiuti bis. Tra le misure da inserirvi, ci sarebbe la cancellazione dell’Iva per beni come pane e pasta che, a causa soprattutto della speculazione degli ultimi mesi, hanno visto aumentare di molto il loro prezzo. Si parla poi anche di proroga del Bonus 200 €, ma quanto tutto questo riuscirà a salvare il portafoglio degli italiani? Al netto degli strumenti anti-crisi l’ARERA, Autorità di Regolazione per l’Energia e l’Ambiente, per il 2022 parlava di un aumento delle bollette del 91% rispetto allo scorso anno, e di 2,5 milioni di bonus sociali richiesti con calcolo automatico in bolletta per le forniture elettriche e 1,5 milioni per quelle del gas, numeri non di certo incoraggianti che speriamo saranno, se non invertiti, quanto meno diminuiti dal nuovo decreto in arrivo ad agosto.