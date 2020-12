I consiglieri si dimettono, cade l’amministrazione di Casacalenda

Sabrina Lallitto non è più sindaco di Casacalenda. Tre consiglieri di maggioranza e tutta la minoranza si sono dimessi di fatto sancendo la caduta dell’amministrazione comunale. E’ stata la stessa sindaca a commentare l’accaduto. “È ormai notizia diffusa che 3 consiglieri della mia maggioranza si sono dimessi.Ovviamente la minoranza ha colto l’occasione per dimettersi in gruppo e farmi cadere dalla carica di Sindaca. Proverò a spiegare le mie ragioni e l’assenza totale di motivazioni, a mio avviso, per tale gesto insensato di 6 persone che mette la comunità di Casacalenda nel caos e nelle mani del commissario.Probabilmente la mia totale abnegazione, l’impegno e quanto ho fatto è stato apprezzato da molti ma non dalle uniche persone che avevano l’impegno di lavorare per questo paese. E che se ne erano assunti la responsabilità davanti all’intera comunità.E non davanti a me. Mi sento libera di dire che la minoranza, che non ha mai fatto una proposta in un anno e mezzo, non ha perso occasione per gettare fango sul mio impegno e sui risultati raggiunti.E ora dimostra la totale mancanza di oggettività di giudizio, rassegnando in gruppo dimissioni senza ragione di causa.Pertanto non è degna di considerazione.Li vedremo ancora, sono sicura.Per quanto riguarda i consiglieri di maggioranza, dovranno rispondere non a me ma a voi. Non ne hanno parlato con me delle loro intenzioni, dei loro progetti; mi hanno pugnalata alle spalle firmando le dimissioni senza mai mai mai mai mai parlarmene.Atteggiamento vigliacco e che dimostra la non totale contezza dell’importanza dell’incarico che stavano ricoprendo. Mi viene anche da pensare che probabilmente l’interesse politico era altro… O di altri…Non chiudo qui la mia esperienza politica perché rimetterò il giudizio ancora a voi.A voi, Casacalendesi, per cui ho spaccato la mia famiglia, per cui ho separato padre e figlia, per cui ho lasciato il mio lavoro e gli amici…Ma ancora di più a voi a cui ho dedicato anima e cuore portando progettazione, novità, freschezza, attenzione, comunicazione, confronto, contatto. A voi a cui ho dedicato un anno e mezzo della mia vita a provare a migliorare la vita di paese… Il tutto con personale ridotto all’osso e centinaia di problemi da risolvere da cui non mi sono mai tirata indietro. Mai mi avete incontrata senza sorriso e mai mi vedrete così. Dentro di me brucia il fuoco della passione per la terra, per questa terra. È stata una avventura bellissima…Scrivetemi pure, ci sarò come ci sono sempre stata”.