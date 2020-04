I Comuni mettono l’Asrem in condizione di acquistare 10mila tamponi

Nonostante le ristrettezze economiche dei bilanci, molte amministrazioni hanno partecipato alla raccolta anche per un monitor multiparametrico

Sono state molte le amministrazioni comunali della Regione Molise che hanno aderito all’iniziativa del sindaco di Petrella Tifernina, Alessandro Amoroso, di donare una somma in denaro all’Asrem finalizzata all’acquisto di 10.000 tamponi rinofaringei. «È con grande soddisfazione – afferma il sindaco Amoroso – che oggi, nonostante le ristrettezze economiche dei bilanci comunali, abbiamo raggiunto un primo obiettivo: quello di mettere in condizioni l’Asrem di acquistare più di 10.000 tamponi. Sempre con lo stesso spirito di solidarietà che muove gli amministratori comunali, la raccolta fondi continua per un altro importante risultato, quello dell’acquisto di una strumentazione sanitaria che consiste in un monitor multiparametrico (Ecg PA cruenta e non Fm-ETCO2) e Stazione infusionale (colonna da 4 pompe siringhe). A nome di tutti i sindaci molisani, ringrazio il presidente della Giunta regionale, Donato Toma e l’avvocato Oreste Florenzano che, con tutta la struttura Asrem ci ha guidati costantemente in tale attività».