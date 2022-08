 I commedianti programmano

di Sergio Genovese

Nonostante milioni di Italiani stanno rinunciando al diritto/dovere del voto per la incessante inconsistenza proveniente dall’agone dei potenti, i commedianti, in vista delle elezioni del prossimo settembre, imperterriti, programmano e illudono. Dal prossimo ottobre chi vincerà le elezioni ha promesso di abbassare le tasse, di dare posti di lavoro ai disoccupati, di rinfrancare i pensionati, di aumentare lo stipendio agli insegnanti, di fare il ponte sullo stretto e magari anche un’autostrada a sei corsie. Perdura il canovaccio di sempre come se gli italiani volessero indugiare a credere alle loro balle. Negli incontri semiseri che continuano a radunarli i buoni ed i cattivi mettono in campo le migliori strategie innanzitutto per corazzare la propria poltrona e poi per assicurare il paradiso agli amici, alle amanti e ai cugini di secondo grado. Un guazzabuglio dequalificante che vede le pedine dell’avanspettacolo rinnegare quello perentoriamente affermato la mattina vedi Renzi, Calenda, Di Maio e compagnia cantando. Un paese che ancora aspetta Berlusconi che deve sciogliere il dubbio se candidarsi o non alla veneranda età di 85 anni, è un paese senza futuro. Una nazione che non riesce ad eleggere un Presidente della Repubblica costringendo l’uscente a prolungare di sette anni il suo pensionamento è una Nazione senza capacità decisionali, uno Stato che prima sceglie Draghi come la migliore espressione politica esistente e poi lo stritola, è uno Stato gonfio di buffoni e mezze calzette. Dalle nostre parti non è che le cose vanno meglio, i personaggi di autore seguono attentamente quelli delle camere alte e naturalmente scimmiottano e si adeguano. Quelli di su e quelli di giù nel fare promozione di false promesse, hanno dimenticato tutti, senza pudore, di citare il vero problema che oggi attanaglia i giovani, cioè le avanguardie del mondo che verrà. Tutti continuano a dimenticare che il vero dramma del nostro vivere è quello di assistere inermi alla catastrofe dell’uso delle droghe e dell’ alcol che sono alla base di tutto lo scempio morale ed umano di cui facciamo sempre più conoscenza. Evidentemente ai commedianti poco interessa che i mariti ammazzano le mogli, i fratelli le sorelle, le mamme i figli. Probabilmente non destano preoccupazioni le movide con lo scintillio delle lame anche tra quindicenni e le morti sulle strade con il tasso alcolemico sempre alterato. E’ uno Stato, il nostro, composto da rappresentanti senza pancia e senza cuore. Uno Stato che preferisce parlare attraverso i suoi indegni rappresentanti del ponte sullo stretto invece che spiegare ad una madre perchè ha perso il figlio investito sulle strisce pedonali da chi guidava imbottito di vodka e pasticche. Lo spettacolo continua, sarebbe quasi ora che gli italiani si animassero per interromperlo. Le speranze però sono poche.