I comici Pio e Amedeo esortano Baglioni a ritirarsi a Campobasso

Nella serata di ieri, durante lo spazio del 69° Festival di Sanremo riservato al duo comico pugliese Pio e Amedeo, è andata in scena l’ennesima battuta (infelice!?) sul Molise, più precisamente il suo capoluogo: i due rivolgendosi al direttore artistico Claudio Baglioni lo hanno invitato, casomai volesse, a sparire dalla scena come fatto da Mina, trasferendosi… a Campobasso! Ancora protagonista, dunque, il Molise “che non esiste”, come accadde con Joe Bastianich e la concorrente dominicana Johayda e, prima ancora, con Alessandro Cattelan ed altri ancora. Resta, tuttavia, il dubbio che ognuno di loro non sia mai stato dalle nostre parti per cui non resta che… provare per credere!