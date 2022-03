I comandanti delle Scuole Allievi Carabinieri d’Italia in visita al museo Sannitico

La proposta del colonnello Antonio Russo della scuola Allievi di Campobasso ha riscosso consenso tra gli altri comdandanti delle scuole di Roma, Torino, Iglesias, Taranto e Reggio Calabria

Si è tenuto oggi, martedì 15 marzo 2022, alla Scuola Allievi Carabinieri di Campobasso un incontro tra comandanti delle Scuole Allievi Carabinieri d’Italia. Questi periodici incontri, che si svolgono a turno nelle città sedi delle Scuole Allievi, prevedono la possibilità per gli alti ufficiali presenti di visitare i principali luoghi di interesse locali.

Per l’occasione, su iniziativa del Comandante della Scuola Allievi Carabinieri di Campobasso, il Colonnello Antonio Russo, il Comandante della Legione Allievi Carabinieri di Roma, sig. Generale di Brigata Carlo Cerrina, unitamente ai comandanti delle Scuole Allievi di Torino, Roma, Iglesias, Taranto e Reggio Calabria, si sono recati in vista al Museo Sannitico.

L’occasione è stata propizia non solo per far conoscere il più antico museo molisano, nato nel 1881, ma anche per concordare diversi aspetti di collaborazione futura con il Direttore della Direzione Regionale Musei Molise e del parco Archeologico di Sepino, dott. Enrico Rinaldi.