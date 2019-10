I colori in relazione agli stati emotivi

di Luigi Castellitto

Sembra che i sentimenti degli esseri umani non siano influenzati soltanto dalle situazioni vissute in ogni momento della vita, ma anche da molti altri fattori, tra cui i colori, l’ambiente cromatico.

Se uno dei fattori che influisce sulle emozioni è la luce, i colori sono invece associati, come detto, a diversi stati d’animo.

I colori caldi, ossia rosso, arancione, giallo e le loro varie sfumature, sono i più vibranti, mentre del tutto opposti sono i colori considerati freddi, cioè le tonalità grigie, il blu scuro, il nero e così via. Quindi, il rosso è considerato un colore antidepressivo, è il più forte di tutta la gamma cromatica, e di solito viene associato a concetti come la passione, l’amore, l’energia e la vitalità. Alcune delle sensazioni che questo colore può provocare sono palpitazioni, innalzamento della pressione arteriosa e aumento del desiderio. Si deduce, in senso di utilizzo, che per uno stato d’animo negativo e mancanza di motivazione, per umore basso, angoscia o solitudine, questa sfera di colori è la giusta da contrapporre.

Il colore che si associa a un ambiente rilassante e calmo è invece il verde. Uno degli effetti che si lega a questa tonalità è una bassa tensione nervosa. Esso, inoltre, viene collegato alla natura e suscita una sensazione di freschezza, e l’abbinamento con colori pastello o chiari si ricollega a un ambiente di stabilità emotiva.

I colori sono notoriamente utilizzati in tecniche di rilassamento e di meditazione millenarie come ad esempio il feng shui; queste filosofie confermano che ogni colore possiede un’energia diversa e questo è ciò che suscita diversi stati emotivi e che influisce in modo differente sulle persone.