“I colori e le genti del mondo”, emozioni e bellezza nelle foto di Giuseppe Berardi

Inaugurata questa sera presso la sala espositiva della Gil la mostra del dottore campobassano

La persona al centro, in una sorta di “Umanesimo”, tra suoni, colori e avventura. La sensibilità e l’occhio attento del dottor Giuseppe Berardi proiettano il visitatore in un viaggio tra culture e mondi diversi con l’obiettivo fissato sull’incontro.

E’ stata inaugurata questa sera, sabato 4 marzo, la mostra fotografica “I colori e le genti del mondo” presso la sala espositiva della Gil a Campobasso. Foto che suscitano emozioni, meraviglia, ma soprattutto inducono alla riflessione.

Una selezione di 100 immagini dei viaggi dell’autore nel mondo, dal Tibet a Capo Horn, passando per Egitto, Norvegia, Cina, Malawi e tanti altri posti per raccontare la bellezza, ma anche la sofferenza di alcune popolazioni. Posti nei quali il medico campobassano ha fornito anche il suo apporto professionale, curando persone, facendo ricerca e offrendo la sua esperienza nell’insegnamento, unendo, in tal modo, il viaggio e l’incontro allo scopo umanitario.

All’evento sono intervenuti il fotografo Franco Cappellari ed Emilio Izzo.

Sarà possibile visitare la mostra, gratuitamente, fino all’11 marzo.

