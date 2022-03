I Coldplay tornano con un tour green

di Marianna Meffe

A distanza di sei anni dal loro ultimo tour, nel 2016, dal 18 marzo i Coldplay sono tornati a suonare negli stadi con “Music of the Spheres“.

Due anni fa avevano promesso che non sarebbero tornati prima di aver trovato un modo più sostenibile di fare concerto: hanno mantenuto la promessa.

Quando disponibile, infatti, tutti i concerti saranno alimentati ad energia pulita e rinnovabile, soprattutto solare.

Un’altra grande novità introdotta è il kinetic flooring, dei pavimenti speciali che verranno disposti nelle arene e che hanno la capacità di convertire l’energia cinetica dei passi e dei salti in energia elettrica.

Come si può vedere dal loro profilo Instagram, ci sono persino delle biciclette che generano elettricità!

Un’altra grande cosa è la creazione di un’app gratuita che permette, oltre a seguire il tour, di pianificare il proprio viaggio per raggiungere i luoghi dei concerti nella maniera più sostenibile possibile, confrontando l’impatto che si avrebbe con diversi mezzi di trasporto. Addirittura c’è la possibilità di ricevere del merch gratuito se si viaggia in maniera più green.

Ovviamente, nessun tour di questo tipo può essere interamente sostenibile, basti pensare a tutti i trasporti necessari di persone, apparecchiature, materiale eccetera.

Anche per questo, i quattro hanno dichiarato che verrà piantato un albero per ogni biglietto venduto: considerano che l’ultimo tour ha avuto 5.4 milioni di spettatori non è male.

Va comunque detto che tra cambiare qualcosa e non cambiare nulla è sempre meglio la prima opzione; e l’impegno dei Coldplay è davvero notevole in un panorama generale che a volte mostra piuttosto solo indifferenza.

Secondo le stime degli esperti che hanno pianificato le misure, infatti, questo tour avrà il 50% in meno di emissioni di CO2 rispetto a quello del 2016/2017!