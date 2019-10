I cittadini protestano e la politica alza “i muri”

Annunciate misure restrittive dopo le recenti manifestazioni

La politica solitamente, viene definita come “l’arte di governare la società”. La politica, per definizione (deriva dal greco) rappresenta l’unione tra lo Stato e il cittadino. La politica, insomma, è lo strumento per avvicinare il cittadino alle istituzioni. In Molise no. In Molise funziona tutto al contrario. E se il cittadino, magari anche con toni accesi ma sempre nei limiti dettati dal nostro ordinamento, decide di esternare il suo disappunto la politica cosa fa? Si allontana e anzi alza le barricate. Per questo, dopo la seduta dello scorso 22 ottobre, seduta in cui gli operatori della formazione professionale (da oltre un anno senza stipendio) hanno protestato, la politica si è posta immediatamente il problema legato alla sicurezza. Come? Rivedendo, si legge testualmente «insieme all’Ufficio di Presidenza, il Regolamento di accesso all’area dell’Aula consiliare riservata al pubblico e ai giornalisti, garantendo sia la possibilità dei cittadini che ne avranno interesse di seguire i lavori dell’Assise (ovviamente nei limiti della capienza degli spazi), ma anche assicurando un controllo dell’identità degli stessi ai fini della sicurezza singola e collettiva di ciascun esponente istituzionale ed ad ogni operatore amministrativo, dell’informazione e della stessa società civile impegnato a vario titolo e modo nella seduta consiliare». Una chiusura, di fatto, che non fa altro che aumentare il distacco con i cittadini, con quella gente che permesso alla classe politica stessa di “vivere” in quel palazzo. Può accadere che su un tema ci siano visioni differenti. Ed è giusto manifestarlo (in maniera civile e mai violenta – ogni atto di violenza va sempre fermamente condannato). Ma non si possono alzare i muri e accentuare ancor di più la distanza tra politica e cittadini.