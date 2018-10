I cittadini lamentano: «In via Romagna strade e parcheggi impraticabili» (LE FOTO)

CAMPOBASSO

Continuano le segnalazioni da parte di cittadini e lettori in riferimento al degrado in cui versano alcune strade in particolari zone della città. A via Romagna, nel quartiere di San Giovanni dei Gelsi, i residenti lamentano da tempo il grave dissesto del manto stradale e dei parcheggi. E nonostante le numerose segnalazioni indirizzate al Comune, il problema sembra essere tutt’altro che risolto. Chi ci scrive, infatti, precisa che sono sempre più gli automobilisti che transitano quotidianamente lungo la strada e ad aver subito numerosi danni alle auto, tra cui la rottura delle sospensioni. E con l’arrivo dell’inverno la situazione sembra essere destinata a peggiorare. Con l’arrivo dell’inverno, infatti, le precipitazioni sempre più frequenti e soprattutto il passaggio degli spartineve e il conseguente spargimento di sale contribuirà a corrodere ulteriormente l’asfalto già fortemente deteriorato. Il nostro lettore, infatti, auspica che in zona vi sia quanto prima un intervento urgente da parte del Comune al fine di porre rimedio ad una situazione incresciosa che «si protrae da fin troppo tempo».