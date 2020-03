I cittadini che sono stati al Neuromed negli ultimi 14 giorni devono chiamare il proprio medico di famiglia

Cari cittadini,

In seguito alle ordinanze emesse da numerosi Sindaci che chiedono agli utenti della NEUROMED di contattare i numeri regionali per autodenunciarsi, si è registrato un flusso di chiamate smisurato nelle ultime 24 ore tale da generare ore d’attesa.

Vogliamo quindi precisare che le Linee Telefoniche Regionali Coronavirus sono state istituite per censire ogni cittadino che entra o soggiorna nella regione Molise.

Pertanto, per ogni altra necessità sanitaria e per il caso NEUROMED, invitiamo i cittadini a chiamare il proprio medico curante per essere censiti, sarà lui a inviare i vostri dati al Servizio di Igiene e Sanità Pubblica attraverso la seguente email: coronavirus@asrem.org

Certi di una collaborazione vi ringraziamo

Preghiamo tutti i molisani di condividere questa comunicazione in modo da liberare le linee il prima possibile.

I medici delle Linee Coronavirus Molise